El Autódromo Víctor Rubén Dumot fue escenario de una velada que reunió a las principales figuras del automovilismo paraguayo con motivo de la gala de premiación del 51° Petrobras Transchaco Rally y el Campeonato Nacional de Rally 2026. El máximo galardón se lo llevó Migue Zaldívar, tras consagrarse ganador del TCR51 y Bicampeón Nacional de Rally en la “Tracción Integral”. De igual forma, el piloto Fau Zaldívar fue galardonado por lograr el “pole” en la Clasificación del TCR51. Asimismo, fueron laureados los mejores equipos de la Clasificación General Absoluta, de la Clasificación General F2 y de las Clases.

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