22 de noviembre de 2026 - 01:00
Salud y prevención en La Noche Azul
El doctor Raúl Fanego organizó una nueva edición de “La Noche Azul” en el marco del mes de concientización sobre la lucha contra el cáncer de próstata. El evento se llevó a cabo en Long Bar y reunió a destacados profesionales de la salud, amigos e invitados especiales. Durante la velada, los doctores Adolfo Mouriñigo y Roger Rolón ofrecieron charlas médicas especializadas. Tras las exposiciones, los asistentes disfrutaron de un brindis con un menú exclusivo elaborado por el chef del establecimiento.
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