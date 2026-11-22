El doctor Raúl Fanego organizó una nueva edición de “La Noche Azul” en el marco del mes de concientización sobre la lucha contra el cáncer de próstata. El evento se llevó a cabo en Long Bar y reunió a destacados profesionales de la salud, amigos e invitados especiales. Durante la velada, los doctores Adolfo Mouriñigo y Roger Rolón ofrecieron charlas médicas especializadas. Tras las exposiciones, los asistentes disfrutaron de un brindis con un menú exclusivo elaborado por el chef del establecimiento.

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