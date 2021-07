Fin de la pesadilla: diseñador asegura que devolverá la plata a novia frustrada

Finalmente, Paula Arévalos publicó en su cuenta de Twitter que acordó con el diseñador la devolución del dinero por el vestido fallido de novia que esta no llegó a lucir por haberse entregado tarde y con algunos defectos. La novia no tuvo más remedio que casarse con un vestido comprado de un outlet de Miami.

Asi como conté la historia, quiero contar que hoy Fer me escribió diciendo que me devolvería el dinero 🤞🏻 — pauarevalos (@pauliarevalos) July 13, 2021

Preda ofreció sus disculpas a su clienta y ofreció devolver el dinero y que esta devuelva el vestido de novia y un vestido adicional como gentileza porque el traje principal fue enviado sin ruedos por falta de tiempo.

Sin embargo, pese a que en principio hay el acuerdo amistoso, hasta que no se concrete la transferencia, todavía no se puede cerrar definitivamente el caso ya que la novia, hoy ya señora casada, dijo no confiar más en él.

“Pauli porfa perdoname”

Ahora solo queda que Preda haga la transferencia para cerrar el caso. En la conversación del arreglo, el diseñador pide los datos para la transferencia del dinero u otra vía para el reembolso. Y a continuación pide perdón a su exclienta. “Yo veré la forma de reembolsarte el dinero pero necesito de tu parte también (que) ya cerremos todo esto”, refiere la conversación viralizada por Arévalos a través de una captura de pantalla en su cuenta de twitter.