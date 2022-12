La insólita historia del día en que no dejaron entrar a Roger Federer en Wimbledon

Roger Federer fue tendencia en las redes sociales debido a que se viralizó el video de una entrevista que dio para el medio Sportskeeda. El tenista, 8 veces ganador del torneo Wimbledon, relata de forma jocosa, como no lo dejaron entrar al All England Lawn Tennis and Croquet Club, la sede del Campeonato de Wimbledon, por no contar con su carnet de membresía.

Durante la entrevista, el conductor menciona que “Roger Federer” será un nombre siempre ligado al mundo del tenis y del deporte mundial, sin embargo, en una ocasión no lo dejaron ingresar al club donde se disputa cada año una de las competencias más prestigiosas del tenis.

Tras esta mención, Federer relata el hilarante momento en que no lo dejaron ingresar. Según contó, luego de un viaje a Tokio volvió a Londres a consultar con un médico, por molestias en su rodilla.

Tras esta cita, vio que le quedaba algo de tiempo antes de ir a aeropuerto, por lo que decidió ir a tomar el “té” en Wimbledon. Según mencionó nunca había ingresado al club por el acceso de invitados, por lo que fue a “probar si lo dejaban entrar”.

“Le pregunté: ¿dónde esta la puerta, dónde está la entrada?. Ella me respondió: Sí, ¿usted tiene la tarjeta de membresía?”. Esto causó sorpresa al deportista- “Yo no entiendo sobre tarjetas de membresía”, dijo.

La anécdota prosiguió con una breve explicación de Federer sobre que “usualmente no ingresa al club por la puerta de invitados” porque va directo a la zona donde se disputan los torneos. “Normalmente cuando estoy aquí, estoy jugando”, señaló.

La historia termina con la mención sobre sus ocho títulos de Wimbledon y de cómo tuvo que ir a la entrada trasera del club para que lo dejen ingresar.

Un retiro emotivo y por la puerta grande

En setiembre pasado, Federer anunció su retiro del tenis. El jugador, cumbre de la elegancia tenística, en particular en el juego de hierba publicó un comunicado en el que señaló que ha hecho todo lo posible “por regresar de forma competitiva”, pero que el cuerpo tiene “capacidades y límites” y envió “un mensaje muy claro”.

“Tengo 41 años. He jugado más de 1.500 partidos durante más de 24 años. El tenis me ha tratado más generosamente de lo que nunca habría soñado y ahora debo reconocer que es el momento de terminar con mi carrera competitiva”, expresó el ganador de 20 Grand Slam.

Federer será siempre recordado como un prodigio en el tenis y uno de los mejores jugadores de los últimos tiempos. “He tenido la suerte de jugar muchos partidos épicos que no olvidaré. Nos enfrentamos con limpieza, pasión e intensidad (...). Nos motivamos unos a otros y juntos llevamos el tenis a otro nivel”, mencionó Federer.