El esperado lanzamiento de Grand Theft Auto VI (GTA VI) desató un verdadero terremoto digital a nivel mundial. Tras años de expectativa, los jugadores finalmente pusieron las manos sobre la nueva entrega de Rockstar Games y, como era de esperarse, las redes sociales se inundaron rápidamente con las primeras capturas, reacciones de asombro por el nivel de detalle del mundo abierto y una ola de memes que celebran tanto las posibilidades inéditas del juego como sus primeros errores técnicos.

Lejos de centrarse únicamente en las misiones principales o los tiroteos característicos de la saga, la comunidad destacó en las primeras horas el extremo nivel de realismo e inmersión cotidiana que ofrece el título, convirtiendo acciones simples en tendencias virales en plataformas como X (antes Twitter).

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Las actividades cotidianas que sorprendieron a los jugadores

Uno de los aspectos más comentados del estreno fue la libertad para realizar tareas domésticas y recreativas con un nivel de detalle pocas veces visto en la industria de los videojuegos:

Reformar y decorar tu propia casa: Entre los clips más compartidos aparece la posibilidad de personalizar y remodelar el interior de una casa al detalle, lo que llevó a muchos usuarios a bromear con que el juego de acción se transformó por momentos en un simulador de arquitectura e interiorismo.

xqc spends the first 45 minutes of gta 6 renovating his house pic.twitter.com/zo9kcSEYe9 — KICK (@kick) November 18, 2026

Pasear con un perro en jet ski: La interacción con las mascotas y los vehículos acuáticos regaló algunas de las postales más celebradas del debut. Los videos de jugadores navegando por la costa acompañados de un perro a bordo de una moto de agua acumularon millones de reproducciones en cuestión de horas.

Hacer doomscrolling dentro del juego: En un guiño directo a la hiperconectividad actual, los personajes pueden pasar el rato mirando redes sociales ficticias desde sus teléfonos móviles virtuales. La posibilidad de hacer doomscrolling dentro de la pantalla desató una catarata de memes sobre cómo los jugadores evaden la vida real para encerrarse en un videojuego a hacer exactamente lo mismo que hacen en su día a día.

Speed se pone a hacer scroll sin parar en la versión de Instagram de GTA VI antes de irse a dormir en el juego. 😭 pic.twitter.com/JLSjlRitcM — Terreno Viral (@terrenoviral) November 18, 2026

Los primeros bugs y el humor en redes

Como ocurre habitualmente en los lanzamientos de mundos abiertos de gran escala, el estreno tampoco estuvo exento de fallos técnicos. Desde físicas inesperadas hasta comportamientos erráticos de los personajes no jugables (NPC), los primeros bugs no tardaron en ser capturados y viralizados con humor por los fanáticos, quienes compararon los errores con los clásicos momentos de entregas anteriores de la franquicia.

El streamer JasonTheWeen descubre el primer bug de GTA VI.



"Ya me están saliendo glitches y bugs... 13 años de desarrollo..." https://t.co/786MJMSvqS pic.twitter.com/HA8IGPYHbY — Terreno Viral (@terrenoviral) November 18, 2026

Con miles de transmisiones en vivo en simultáneo y etiquetas encabezando las tendencias globales, el debut de GTA VI confirma su impacto cultural más allá del público gamer, consolidándose como el gran evento de entretenimiento digital del año.