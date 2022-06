Estas son las aplicaciones para recuperar tu celular robado o perdido

Generalmente, cuando extravías tu celular o te lo robaron lo das por “perdido” de forma definitiva. Pero, existen alternativas para geolocalizar el teléfono e intentar recuperarlo. Si bien no son herramientas que garanticen que vas a recuperar el celular, es un paso para dar con el paradero de los mismos.

Consultado al respecto, Miguel Ángel Gaspar, de Paraguay Ciberseguro, hizo unas recomendaciones a tener en cuenta para tener los dispositivos seguros y con la opción de localizarlos. El experto recalcó que las personas deben preparar “antes” sus teléfonos por si se pierden o son hurtados.

Las primeras herramientas con las que cuentan los smartphones para ser rastreados son las funciones Find My iPhone, en el caso de dispositivos Apple, y Find My Device, para Android.

Estas funciones son predeterminadas en los teléfonos de estos tipos y permiten ver la ubicación de los dispositivos al ingresar desde cualquier navegador, con tu correo y tu contraseña. Esto permite ver en un mapa la ubicación de los celulares e incluso bloquearlos y borrar toda la información que contienen.

Tanto Find My iPhone y Find My Device funcionan cuando el teléfono está encendido y tienen activado el GPS. De no tener estas funciones activadas, es imposible acceder a la ubicación, sin embargo, aunque esté apagado, se podrá acceder al historial de las últimas ubicaciones que transmitió el teléfono.

Aplicaciones para rastrear el teléfono

También existen aplicaciones que se pueden descargar para ubicar el celular en caso de extravío y robo de los mismos.

Una de las más utilizadas y que es gratuita se llama Prey. Esta aplicación se descarga en el teléfono y la configuración está a cargo del usuario. Funciona siempre que el dispositivo tenga en uso el wifi y el GPS. Con esta app se pueden tener zonas de control para detectar rápido cuando un equipo se mueve de un área, rastreo activo de bajo consumo para encontrarlo, y un historial de ubicaciones hora por hora ver dónde estuvo.

Además, recibe reportes de evidencia en equipos perdidos con ubicaciones, capturas, fotografías, redes wifi cercanas y datos de usuario.

Cerberus es otra herramienta que se utiliza para ubicar los dispositivos. Se descarga en forma gratuita y permite localizar dispositivos en el mapa, bloquear y borrar datos además de activar la cámara y tomar una fotografía de la persona en posesión del teléfono.

Otra de las aplicaciones sugeridas es ESET Anti-Theft, de los desarrolladores del antivirus y el software de control parental. Esta aplicación se puede conseguir al adquirir el antivirus y permite acceder a una notificación por correo electrónico que el estado de su dispositivo se ha establecido como perdido. Igualmente, cuando el teléfono sea encendido grabará la información en intervalos regulares, con un historial al que se puede ingresar a través de un navegador, en la cuenta.

Sincronización con la “nube”

Otra de las alternativas que pueden servir para ubicar el celular cuando se perdió o fue robado es la sincronización con carpetas de almacenamiento en la “nube”.

Fotos y documentos pueden estar vinculados a carpetas como Dropbox y Google Fotos, lo que permite que desde otro dispositivos se ingrese a la respectiva cuenta para ver la ubicación y horario en el que el documento “subió” a la nube.

Cifrar el teléfono

Gaspar habló también de la importancia de impedir que los delincuentes accedan a los datos del teléfono. En ese sentido, comentó que lo ideal es “cifrar” el dispositivo a través de las opciones ofrecidas por defecto en el smartphone. “Esto es para que la información sea ilegible si no es la contraseña que el propio dueño le pone”, acotó.

Sugirió que siempre se tengan los dispositivos con contraseñas y un patrón con geometría. Además, recomendó que la tarjeta de memoria también sea cifrada.

El experto comentó que no todas las herramientas funcionan cuando el teléfono está apagado y que si se optará por adquirir una aplicación con estos fines es necesario analizar la relación “costo beneficio”, es decir, no pagar por una aplicación que vale más que el teléfono en cuestión.

Asimismo, mencionó que los rastreos por el Imei del dispositivo o a través de la localización por las antenas de las compañías telefónicas solo se da en casos específicos y requieren de la intervención de las autoridades competentes.

¿Qué hacer con la geolocalización del teléfono?

Gaspar hizo énfasis en que, de obtener la geolocalización del teléfono de considerarse que este fue robado, el siguiente paso es acudir a las autoridades para dar dicha información para que estas realicen la intervención correspondiente.

Sobre el tema, la comisario María Elena Andrada, de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, indicó que de tener la geolocalización de un celular denunciado como robado se debe recurrir a la comisaría jurisdiccional o bien a la dependencia de Investigación de Delitos locales.

Son los efectivos policiales quienes deben encargarse de la verificación y recuperación del teléfono.