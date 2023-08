Crear canciones con IA y compensar a sus autores son los proyectos de Google y Universal

En los últimos meses, este sello discográfico ha mostrado su preocupación porque esta tecnología viole el ‘copyright’ del contenido de su catálogo y así se lo hizo saber el pasado mes de abril a Spotify y Apple.

Entonces, señaló que ciertos sistemas de IA “podrían haber sido entrenados con contenidos protegidos con derechos de autor” sin obtener los consentimientos necesarios ni abonar una compensación económica a los creadores de dichas obras.

Universal Music se habría unido a Google para desarrollar una solución ante el auge de la IA generativa, con el objetivo de que los usuarios puedan crear canciones de manera legítima con esta herramienta y, a su vez, retribuyan a los compositores y artistas de estas obras.

Esto es, que los creadores originales cobren por sus derechos de autor por, por ejemplo, utilizar sus voces en estas nuevas canciones generadas por IA.

Así lo han confirmado fuentes cercanas a las compañías a Financial Times, que han matizado que el lanzamiento de esta herramienta de monetización de contenidos no es inminente y que aún no se habría comenzado a desarrollar.

Crear canciones con IA también despertó interés de Meta

Con esta solución se limitarían acciones como la que llevó a cabo Spotify el pasado mes de mayo, cuando eliminó “decenas de miles” de canciones generadas por IA después de que Universal Music alertara de un comportamiento extraño en la reproducción de estas canciones.

Conviene recordar que la creación de música con IA también ha despertado el interés de compañías como Meta, que ha desarrollado un modelo de IA llamado MusicGen que puede generar obras a partir de descripciones breves de texto y melodías.

Hace unos días, además, dio a conocer AudioCraft, una función de IA generativa que engloba MusicGen, así como AudioGen y EnCodec y sirve para generar audio a partir de señales sin procesar.