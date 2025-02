Artistas enfurecidos ante la primera subasta en Christie’s de obras creadas con IA

Christie’s lanzó su primera subasta dedicada a obras de arte creadas con inteligencia artificial (IA), aprovechando la ola de la revolución de esta tecnología, una iniciativa de la famosa casa que ha provocado la ira de algunos artistas.

La subasta, bautizada como “Inteligencia aumentada”, presenta unas 20 piezas y estará disponible en línea hasta el 5 de marzo.

Christie’s, al igual que su competidor Sotheby’s, ya ofreció previamente obras creadas con IA, pero nunca había dedicado una subasta completa a esta tecnología.

“La IA se ha vuelto más prolífica en la vida diaria de todos”, dijo Nicole Sales Giles, directora de ventas de arte digital de Christie’s.

“Más personas comprenden el proceso y la tecnología detrás de la IA y, por lo tanto, son más capaces de apreciar la IA también en los campos creativos”, explicó.

El lanzamiento del robot conversacional ChatGPT en noviembre de 2022 transformó las percepciones públicas de la IA generativa y abrió nuevas posibilidades para su uso generalizado.

El mercado ahora está abarrotado de modelos de IA que permiten a los usuarios generar dibujos, imágenes animadas o imágenes fotorrealistas a través de simples solicitudes por medio del lenguaje natural.

Resulta que el uso de algoritmos en el mundo del arte es casi tan antiguo como la propia informática moderna. Christie’s ofrece una obra del artista estadounidense Charles Csuri (1922-2022) que data de 1966.

Como pionero del arte informático, se distinguió por utilizar software para distorsionar uno de sus bocetos dibujados a mano.

“Todos los artistas en el sentido de las bellas artes, y en particular los artistas que participaron en esta subasta, utilizan la IA para complementar sus prácticas existentes”, explicó Sales Giles.

La colección incluye pinturas, esculturas, fotografías y pantallas gigantes que muestran obras completamente digitales.

Entre los destaques del remate se encuentra “Emerging Faces” (se estima que se venderá por hasta 250.000 dólares), del artista estadounidense Pindar Van Arman, una serie de nueve pinturas que resultan de una “conversación” entre dos modelos de IA.

El primer modelo pinta un rostro en el lienzo mientras que el segundo lo detiene cuando reconoce una forma humana.

Controversia y críticas

La venta no fue bien recibida por todos. Una petición en línea que pide su cancelación ha reunido más de 6.300 firmas.

Muchas de las obras presentadas “se crearon utilizando modelos de IA que se sabe que están entrenados en obras protegidas por derechos de autor sin licencia”, dice.

La petición sostiene que la subasta contribuye al “robo masivo del trabajo de artistas humanos”.

Varios artistas presentaron demandas en 2023 contra las nuevas empresas de IA generativa, incluidas las populares plataformas Midjourney y Stability AI, acusándolas de violar las leyes de propiedad intelectual.

El peso pesado del arte digital Refik Anadol, que participa en el evento con su creación animada “Machine Hallucinations”, defendió la instancia en la red X, alegando que “la mayoría de los artistas en el proyecto (están) específicamente impulsando y utilizando sus propios conjuntos de datos + sus propios modelos”.

Reid Southern, ilustrador y firmante de la petición, dijo que, como mínimo, se deberían excluir las piezas que no utilicen el software o los datos del propio artista, que representan quizás un tercio de la venta, dijo.

“Si se tratara de pinturas al óleo, habría una gran probabilidad de que muchas de ellas fueran falsificaciones, robadas o poco éticas de algún modo, no creo que fuera ético que Christie continuara con la subasta”, afirmó.

Sales Giles respondió: “No soy una abogada de derechos de autor, por lo que no puedo comentar sobre la legalidad en particular. Pero la idea de que los artistas han estado fijándose en artistas anteriores para influir en su trabajo actual no es nueva”.

“Cada nuevo movimiento artístico genera controversia y críticas”, agregó.

“Midjourney está entrenado en prácticamente todo Internet”, resaltó el conocido artista turco Sarp Kerem Yavuz, quien utilizó este software para crear “Hayal”, que también se subasta en Christie’s.

“Hay tanta información disponible que no se pueden infringir los derechos de autor individuales”, dijo.

Pero el ilustrador Southern contraatacó.

“Básicamente, eso significa argumentar que está mal robarle a una o dos personas, pero que está bien robarle a millones de personas, ¿no?”, dijo.