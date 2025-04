Los diez errores de seguridad digital más comunes que ponen en riesgo tu información

La seguridad digital requiere atención continua y actualización constante de nuestras prácticas. Al evitar ciertos errores comunes y adoptar un enfoque proactivo en la protección de tu información, podés reducir significativamente el riesgo de comprometer tu seguridad digital.

Implementar buenas prácticas no solo protege tus datos personales, sino que también asegura un entorno digital más seguro para todos. Hay diez errores más frecuentes que la mayoría de las personas cometen, colocando en riesgo su información. ¿Cuáles son?

Errores de seguridad más comunes

Uso de contraseñas débiles. Uno de los errores más comunes es utilizar contraseñas fácilmente adivinables. Palabras simples, fechas de cumpleaños o combinaciones como “123456” son particularmente inseguras. Es vital utilizar contraseñas largas, complejas y únicas para cada cuenta.

Reutilización de contraseñas en múltiples cuentas. Si los atacantes logran obtener una de tus contraseñas, pueden acceder a todas tus cuentas asociadas. Considerá emplear un gestor de contraseñas para generar y almacenar contraseñas seguras.

No actualizar el software regularmente. Las actualizaciones de software a menudo incluyen parches de seguridad diseñados para corregir vulnerabilidades. Ignorar estas actualizaciones deja el sistema expuesto a exploits conocidos.

Descuidar el uso de autenticación en dos pasos. La autenticación en dos pasos (2FA) añade una capa adicional de seguridad. Al no utilizar 2FA, las cuentas son más vulnerables al acceso no autorizado.

Clics en enlaces desconocidos. Hacer clic en enlaces sospechosos o en correos electrónicos de remitentes desconocidos puede resultar en la instalación de software malicioso. Siempre verificá la legitimidad de los enlaces antes de hacer clic.

Descarga de software de orígenes no confiables. Descargar software de fuentes no confiables puede introducir malware en tu dispositivo. Optá por descargas de sitios web oficiales y bien reputados.

No realizar copias de seguridad. Muchas personas no realizan copias de seguridad regulares de sus datos. Las copias de seguridad garantizan que no perderás información valiosa en caso de un ataque de ransomware o un fallo del sistema.

Confiar en redes Wi-Fi públicas. Conectarse a redes Wi-Fi públicas sin una protección adecuada, como una VPN, facilita a los hackers el robo de datos personales. Una VPN encripta tu conexión y protege la privacidad de tu navegación.

Ignorar avisos de seguridad. Los avisos de seguridad del navegador son a menudo ignorados, lo cual es un hábito peligroso. Estos avisos existen para protegerte de posibles ataques de phishing o de sitios web dañinos.

No educarse sobre seguridad digital. Muchas personas no se toman el tiempo para educarse sobre prácticas seguras en línea, lo que lleva a decisiones imprudentes y riesgos innecesarios. Mantenete informado sobre las últimas amenazas y cómo protegerte contra ellas.