“Relax” para mamá con tecnología

Para este Día de la Madre, ¿por qué no admitir que ellas también se han vuelto tecnológicas? No es mentira que algunos ya tienden a ser repetitivos con los obsequios o quizás, dentro de todo, no muy útiles. En cambio, al “salir de la caja” hay un par de opciones que podrían ser muy interesantes, y solamente se necesita un celular.