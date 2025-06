¿Cuáles son los grupos de hackers más conocidos?

El mundo del hacking generalmente está envuelto en dudas, controversias y revelaciones. Con el avance del internet también las personas que aprovechaban vulnerabilidades en la red comenzaron a unirse y así se formaban grupos de hackers que marcaron “un antes y un después” en la materia.

Desconocidos, a través de computadoras y otros equipos, demostraban sus habilidades técnicas y generaban impactos sociales, políticos y culturales mediante campañas globales o sabotajes simbólicos.

Actualmente, “Cyber Team”, que publica en la plataforma X como en la plataforma Discord, es el grupo que se atribuye varios ataques a páginas estatales como también a la de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

Pero, ¿cuáles son los grupos más populares? Esta es una lista que recopila sus nombres.

Los grupos de hackers más conocidos

La lista sin duda alguna es encabezada por Anonymous, ya que se trata del colectivo más reconocible del mundo digital. Sus orígenes se remontan al 2003 en los foros de 4chan. Este grupo fue protagonista de varias operaciones, incluyendo ataques a PayPal, MasterCard y Visa por bloquear donaciones a WikiLeaks.

Anonymous se autodefine como un movimiento de hacktivismo, sin líderes ni estructura jerárquica, con motivaciones sociales y políticas. “We are Anonymous. We are Legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us“, es un eslogan atribuido a ellos.

Al mostrarse al público utilizan una máscara de Guy Fawkes -V de Vendetta- y se convirtieron en símbolos de la era digital.

LulzSec

Pese a su breve existencia en 2011, Lulz Security (LulzSec) dejó una marca profunda en la historia del hacking moderno. Su objetivo declarado era exponer vulnerabilidades informáticas “por diversión”. Aunque su impacto fue efímero, su capacidad para demostrar qué tan expuestos estaban los sistemas más protegidos fue crucial.

Incluso, uno de sus miembros, conocido como “Sabu”, terminó colaborando con el FBI y esto llevó al arresto de varios integrantes del grupo.

Chaos Computer Club (CCC)

El Chaos Computer Club es una de las comunidades hacker más antiguas y respetadas del mundo. Fue fundada en Berlín y a diferencia de otros colectivos, el CCC opera abiertamente como una organización orientada al bien público.

Entre sus acciones más recordadas se encuentra la intervención del sistema financiero Bildschirmtext en 1984, que evidenció serias fallas de seguridad en el sistema bancario electrónico alemán. A lo largo de los años, el CCC expuso una serie de vulnerabilidades en tecnologías biométricas, chips de tarjetas de salud y máquinas de voto, pero todo dentro de un marco legal y como parte de activismo civil.

Cult of the Dead Cow (cDc)

Autoproclamado como “el grupo de hackers más antiguo y más influyente de Estados Unidos”, Cult of the Dead Cow nació en 1984 en Lubbock, Texas. Su legado mezcla el activismo digital con la cultura underground.

Fueron pioneros y uno de sus miembros es reconocido por desarrollar Back Orifice, un software que permitía controlar remotamente computadoras con Windows, lo que expuso la fragilidad de la seguridad de Microsoft en los 90.

Otros nombres reconocidos en el mundo del hackeo son Legion of Doom -ya extintos-; Masters of Deception (MoD); GhostSec; Lazarus Group, Syrian Electronic Army, entre otros.

