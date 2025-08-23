Descubrí cómo proteger tu privacidad en línea: Tor, Brave y Firefox al descubierto

Por qué “privado” no siempre significa lo mismo
- Modo incógnito no = anonimato. Solo evita que se guarde historial local; sitios, ISP y empleadores aún pueden ver tráfico, según la EFF.
- Privacidad y anonimato son objetivos distintos. La privacidad reduce recolección de datos; el anonimato oculta la identidad y el origen de red.
- Tu modelo de amenaza guía la elección: ¿te preocupa la publicidad, el perfilado cross-site, fingerprinting, o vinculación a tu IP?
Lea más: ¿Alexa y Google Home escuchan todo lo que decís? Cómo funcionan los asistentes de voz
Qué ofrecen por defecto
- Tor Browser
- Brave
- Firefox
Lea más: Privacidad vs. productividad: pros y contras de los dispositivos de rastreo digital en el trabajo
Rastreo, cookies y huella digital
- Cookies y almacenamiento: Tor y Firefox con TCP aíslan por sitio; Brave bloquea y particiona por defecto. En pruebas públicas de EFF Cover Your Tracks, Brave y Firefox endurecido suelen bloquear rastreo de cookies; Tor apunta a uniformar la huella para que no seas único.
- Fingerprinting: Tor intenta que todos se vean iguales, sacrificando compatibilidad. Brave aplica “farbling” (ensucia señales como canvas, audio) y reduce superficie. Firefox puede activar RFP, pero algunas webs se rompen; por defecto equilibra compatibilidad y protección.
- Enlaces con identificadores: Brave y Firefox limpian parámetros de seguimiento comunes; Tor, al uniformar, también reduce correlación pero no limpia todos los parámetros de marketing.
Lea más: El 97% de datos en la nube son sensibles: riesgos para las empresas
Anonimato y exposición de IP
- Tor enmascara la IP de origen a sitios y evita que tu proveedor vea destinos específicos. Es ideal si necesitás ocultar la relación entre identidad y tráfico.
- Brave y Firefox no ocultan IP a menos que actives un proxy o VPN. Brave ofrece un servicio de firewall+VPN de pago en algunas regiones; Firefox promociona asociaciones con VPN. Estos servicios no son equivalentes a Tor en anonimato.
Velocidad, compatibilidad y experiencia
- Tor sacrifica velocidad y a veces rompe funciones (CAPTCHAs, logins, WebRTC deshabilitado). Conviene para tareas puntuales, pero no para streaming ni videollamadas.
- Brave suele ser el más rápido con bloqueo integrado a nivel de motor (Chromium) y mantiene compatibilidad amplia con sitios.
- Firefox es competitivo y altamente configurable; con extensiones como uBlock Origin, funciona con bajo impacto de rendimiento.
Inicios de sesión, sincronización y extensiones
- Tor desaconseja loguearse en cuentas personales que te identifiquen; anula el objetivo de anonimato. Extensiones adicionales están deshabilitadas para no abrir vetas de huella.
- Brave y Firefox permiten inicios de sesión y sincronización cifrada. Si te logueás en Google o redes sociales, asumí que el beneficio contra rastreo cross-site baja.
- Extensiones: en Brave/Firefox mejor usá pocas y de confianza; cada add-on aumenta la superficie de fingerprinting. La EFF recomienda minimizar complementos si buscás alta privacidad.
Móvil vs. escritorio
- Tor Browser existe en Android; en iOS se sugiere usar Onion Browser (no es idéntico por restricciones de plataforma).
- Brave y Firefox están en Android e iOS; en iOS, el bloqueo depende del motor WebKit, pero ambos ofrecen protecciones de rastreo a nivel de contenido.
Cuándo conviene usar cada uno
- Si buscás anonimato fuerte o eludir censura: usá Tor Browser. Aceptá menor velocidad y fricción en algunos sitios.
- Si querés privacidad cotidiana sin tocar mil ajustes: usá Brave con Shields al máximo. Buen balance entre bloqueo, velocidad y compatibilidad.
- Si preferís control fino y ecosistema abierto: usá Firefox con Protección de Rastreo Mejorada y, si lo tolerás, activá RFP. Sumá uBlock Origin y DNS sobre HTTPS.
- Si necesitás usar cuentas y extensiones sin romper sitios: Brave o Firefox con bloqueo robusto. Evitá mezclar sesiones sensibles; los “Contenedores” de Firefox ayudan a separar identidades.
Limitaciones y malentendidos comunes
- Modo privado/incógnito no te hace anónimo ante sitios o proveedor; solo borra datos locales de la sesión.
- VPN no reemplaza a Tor en anonimato: traslada la confianza al proveedor de la VPN, que ve tu IP y destinos.
- Ningún navegador te protege de malware si descargás y ejecutás archivos sin verificar.
- Inicios de sesión, huellas de pago y patrones de uso pueden reidentificarte aunque bloquees cookies.
Ajustes prácticos recomendados
- Tor: mantené el nivel de seguridad en “Más seguro” si priorizás anonimato; evitá pantallas completas y plugins. No instales extensiones.
- Brave: subí Shields a “estricto” en sitios que no rompés; desactivá FLoC/Topics si aparecen; considerá bloquear scripts de terceros donde sea viable.
- Firefox: activá “Protección estricta”, HTTPS-Only, y DNS sobre HTTPS. Si buscás defensa anti-fingerprinting, activá RFP; probá compatibilidad sitio por sitio. Usá “Contenedores” para separar cuentas.