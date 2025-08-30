Japón y la India exploran cooperación en semiconductores antes del viaje de Modi a China

La visita a la empresa "permitió a los líderes comprender de manera práctica las oportunidades que existen entre ambos países para forjar una colaboración en el ámbito de la cadena de suministro, la fabricación y las pruebas de semiconductores", indicó la oficina de Modi en un comunicado.

El mandatario indio añadió en la red social X que los semiconductores son un "área clave" para la cooperación bilateral.

Ishiba y Modi viajaron juntos a la ciudad nororiental de Sendai en el tren bala Shinkansen, que la India planea introducir en el corredor de alta velocidad entre Mumbai y Ahmedabad, según informó la cadena pública local NHK.

El encuentro en Sendai se enmarca en la cumbre celebrada el viernes en Tokio, en la que ambos países acordaron incrementar inversiones, impulsar el intercambio de personal y expandir su cooperación en defensa, inteligencia artificial y seguridad de suministro de minerales clave.

Tokio y Delhi han estrechado sus lazos en los últimos años a fin de contrarrestar la influencia de Pekín en la región.

Modi parte este domingo a China, en lo que supone su primera visita en siete años, para asistir a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS). Una cita en la que mantendrá un encuentro con el presidente ruso, Vladímir Putin, y se espera también que se reúna con el presidente chino, Xi Jinping.