Inmigrantes en Chicago están en vilo por planes de militarización federal de la ciudad

Aunque no hay certeza sobre la fecha del inicio del despliegue militar, que según medios podría iniciarse esta semana y prolongarse durante un mes, las autoridades locales se han preparado, especialmente en temas migratorios, que se prevén marcarán el arranque de la intervención.

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, que durante un discurso este lunes durante el Día del Trabajo rechazó de nuevo una posible intervención militar a su ciudad, firmó el día anterior una orden ejecutiva que prohíbe la colaboración de la policía con unidades federales o militares para tareas migratorias.

Grupos comunitarios como la Coalición de Illinois por los Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR), señalaron que están dispuestos a dar pelea. "Trump intenta difundir miedo, pero nosotros estamos listos para enfrentarlo", dijo a EFE Verónica Castro, subdirectora de la coalición.

La organización informó que se han ampliado los equipos de respuesta y preparado las comunidades de inmigrantes para saber cómo actuar ante la llegada de tropas uniformadas a las calles, los controles de tráfico, la discriminación racial y las violaciones del debido proceso.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"No estamos solos. No tenemos el poder del gobierno federal, pero tenemos el poder del pueblo. No nos dividiremos ni nos silenciará el miedo", afirmó Castro.

Sin embargo, el representante federal por Illinois, Jesús 'Chuy' García, instó a ser cauto en las reacciones, porque -según declaró a EFE- "Trump busca el conflicto, busca la escalada y no podemos darle lo que quiere. Tenemos que defender la democracia".

El congresista estadounidense, nacido en México, opinó que el Gobierno podría aprovechar el próximo Desfile del Día de la Independencia de México, que se celebra el 16 de septiembre, para provocar un incidente.

"No me cabe duda de que existe un gran potencial de provocación. Ya sea por los agentes federales enviados, u otros, que quieran crear un enfrentamiento y mostrar imágenes donde hay disturbios o combates para justificar una movilización que de otro modo no se justificaría", agregó el político demócrata.

El decreto promulgado por Johnson exige a las fuerzas federales de seguridad respetar las normas municipales de vigilancia policial como prohibir a los agentes migratorios ocultar su identidad con máscaras, obligarlos a usar cámaras corporales activas durante los procedimientos y exigirles que porten información de identificación como placas y uniformes.

La orden también incluye acciones legales y legislativas para prevenir intentos de violar los derechos de los ciudadanos, dijo Johnson.

"Esta orden ejecutiva deja enfáticamente claro que este presidente no va a venir a relegar a nuestro departamento de policía", declaró Johnson. "No queremos ver tanques en nuestras calles. No queremos familias destrozadas... Y no acepto órdenes del gobierno federal", afirmó.

Según The New York Times, la administración Trump planea intensificar la aplicación de la ley migratoria en Chicago, con un operativo de 30 días a partir de esta semana, ordenada desde la Estación Naval de los Grandes Lagos, al norte de Chicago.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó el domingo los planes de expandir en los próximos días las operaciones de ICE en Chicago y otras ciudades importantes, pero no quedó claro si habría, de inmediato, un despliegue de la Guardia Nacional.

Cualquier presencia militar, en última instancia, sería decisión del presidente Trump, afirmó.

Sin embargo, el gobernador de Illinois, el demócrata, J.B. Pritzker, reiteró que tal medida iría en contra de la ley federal y advirtió de que el estado la impugnaría en los tribunales "con bastante rapidez".

Para el gobernador, ningún tipo de tropas en las calles es apropiado a menos que haya una insurrección, o una verdadera emergencia, lo que en su opinión no la hay.

Según estadísticas de 2025 de la ciudad, hasta la fecha ha habido una disminución del 31 % en los homicidios y del 37,4 % en los tiroteos.

Sin embargo, Trump dijo que la ciudad "está totalmente fuera de control" tras la divulgación de que al menos siete personas murieron y otras 47 resultaron heridas en tiroteos durante el pasado fin de semana.