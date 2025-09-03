El Parlamento georgiano confirma al nuevo jefe del Servicio de Seguridad del Estado

Tiflis, 3 sep (EFE).- El Parlamento de Georgia, en el que no participan 49 opositores que renunciaron a sus mandatos, aprobó hoy por unanimidad el nombramiento de Mamuka Mdinaradze, de 46 años, al frente del Servicio de Seguridad del Estado (SSE).