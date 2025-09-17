Polonia deportará al ucraniano que hizo volar dron sobre palacio presidencial en Varsovia

El joven ha sido acusado de violar la ley de aviación y, según un comunicado policial, confesó voluntariamente y aceptó pagar una multa de 920 euros, tras lo cual fue entregado a la Guardia Fronteriza para iniciar los trámites de deportación.

El incidente ocurrió el lunes por la noche, alrededor de las 20:00 horas, cuando agentes del Servicio de Protección del Estado (SOP) detectaron y neutralizaron un dron que sobrevolaba la calle Parkowa y el palacio presidencial Belweder, una zona de exclusión aérea por razones de seguridad.

El SOP detuvo a las dos personas que manejaban el dispositivo: el ciudadano ucraniano de 21 años y una adolescente bielorrusa de 17, que fue interrogada en calidad de testigo y posteriormente puesta en libertad.

A raíz del incidente, el presidente polaco, el conservador Karol Nawrocki, criticó la comunicación con el Gobierno del primer ministro liberal Donald Tusk y afirmó que se enteró del incidente a través de las redes sociales.

"La comunicación por Twitter (nombre anterior de la plataforma social X) en un asunto tan serio no es lo que espera la seriedad del Estado polaco", declaró ayer Nawrocki a la prensa polaca.

Por su parte, el primer ministro Tusk aseguró que el suceso "será esclarecido en todas sus dimensiones" y aseveró que se va a "conocer la verdad sobre el origen de esta provocación, intencionada o no".

El incidente se produjo en un contexto de alta tensión, pues la semana anterior al menos 19 drones rusos violaron repetidamente el espacio aéreo polaco, algunos de los cuales fueron derribados por la aviación polaca y aliada.

En los momentos previos al vuelo del dron, tuvo lugar en el palacio presidencial una entrevista entre el presidente Nawrocki y el ministro de Exteriores chino, Wang Yi.