Detenidos en Alemania dos miembros del EI acusados de crímenes de guerra y asesinato

Los dos individuos, de nacionalidad siria, fueron aprehendidos en Singen (sur de Alemania) por la policía regional de Baden-Württemberg en base a sendas órdenes de detención emitidas por el juez de instrucción del Tribunal Federal de Justicia, de acuerdo con el comunicado de la GBA.

Los dos hombres se unieron al EI en la primavera de 2014, en la ciudad siria de Muhasan, en el este del país, y participaron en combates entre el grupo yihadista y el conocido como Ejército Libre Sirio (FSA), milicias rebeldes que se habían levantado contra el régimen del presidente Bachar al Asad.

La fiscalía alemana parte de que los dos individuos -uno de ellos a la sazón menor de edad- participaron en la captura de seis combatientes del FSA en junio de 2014, cuando la ciudad fue tomada por el EI.

Después de que los prisioneros fueran condenados a muerte por el EI, los dos acusados tomaron parte en su transporte hacia el lugar en el que iban a ser ejecutados y les vigilaron para que no pudieran huir.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además, uno de los detenidos ejecutó personalmente a uno de los prisioneros cautivos.

Los dos ciudadanos sirios comparecieron el jueves ante el juez de instrucción, que ordenó su ingreso en prisión preventiva.