Dinamarca moderniza sistemas informáticos en Defensa con 107 millones en 2025 y 2026

Según informó este domingo en un comunicado el Ministerio de Defensa, la decisión sobre esta inversión se produce después de un análisis que mostró "que la organización del Ministerio de Defensa tiene una necesidad significativa de desarrollo en el área de informática".

Los fondos para esta modernización saldrán del fondo especial creado por el Gobierno danés para reforzar las capacidades de defensa del país y adaptarlas a los objetivos de la OTAN.

El titular de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, calificó en el comunicado la inversión como un paso "inicial" que "contribuirá a la transformación digital y aumentará la capacidad de combate", algo "absolutamente crucial para una defensa moderna".

Por su parte, el teniente general Per Pugholm Olsen, responsable de adquisiciones en le Ministerio de Defensa, destacó que el área informática se enfrenta a una "transformación tan amplia como las demás capacidades de las Fuerzas Armadas danesas", un proceso que explica la inversión en medios informáticos.

Según el ministerio de Lund Poulsen, los análisis sobre las necesidades adicionales en el área informática de defensa indican que harán falta entre 17.500 y 21.000 millones de coronas danesas (entre 2.345 millones de euros y 2.810 millones de euros). EFE.