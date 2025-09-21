El ministro del Interior alemán apela a mejorar la defensa policial y militar ante drones

"Nuestro objetivo está claro: agrupar las competencias entre el Gobierno Federal y los estados federados para desarrollar nuevas capacidades de defensa policial y militar contra drones", dijo Dodbrindt en unas declaraciones a los diarios del grupo mediático 'Funke Mediengruppe'.

"Nos encontramos en una carrera tecnológica entre las amenazas de los drones y la defensa contra los drones, tanto en el ámbito híbrido como en el militar", abundó el ministro del Interior, que dio cuenta de que este tema destacará en la agenda de los responsables de la seguridad del país.

"En la próxima conferencia de ministros del Interior situaremos este tema en la parte destacada de la agenda", señaló Dobrindt al aludir a la próxima reunión que mantenga con los titulares de Interior de los estados federados germanos.

Dobrindt hacía estas declaraciones después de que la semana pasada drones rusos violaran el espacio aéreo polaco, lo que llevó a las Fuerzas Aéreas de Polonia y de la OTAN a derribar algunos de esos sistemas, y a que la Alianza Atlántica refuerce su presencia en el este europeo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

También la semana pasada, un dron ruso invadió el espacio aéreo rumano, mientras que el viernes Estonia también vio violentado su espacio aéreo, en esta ocasión, por tres cazas rusos MIG-31, por lo que el país báltico invocó el artículo 4 de la OTAN, al igual que hizo Polonia hace once días.