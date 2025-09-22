Oracle asegurará el algoritmo de TikTok dentro de pacto para operar la app en EE.UU.

El acuerdo con la empresa matriz china Bytedance, respaldado por Pekín, servirá para trasladar "las operaciones de TikTok en EE. UU. a una nueva empresa conjunta" de mayoría estadounidense, donde "Oracle actuará como proveedor de seguridad", informó a la prensa un funcionario de la Administración.

"(Oracle) proporcionará seguridad integral en toda la empresa, incluyendo cómo la aplicación se integra en el teléfono e interactúa con él, cómo se actualiza, cómo se almacenan los datos estadounidenses en los sistemas de Oracle, cómo funciona el algoritmo de recomendación de contenido y, en definitiva, cada parte del código fuente de la aplicación", detalló el funcionario.

Advirtió que este fue un "punto difícil de negociación" entre las partes, que trabajaron para llegar a un acuerdo que cumpliera tanto con los requisitos de las legislaciones estadounidense y china. "Esta propuesta pondría el algoritmo bajo el control de la empresa conjunta estadounidense" para sus operaciones en EE.UU., agregó.

Preguntado por las garantías de protección de los datos de los usuarios, el funcionario insistió en que Oracle "inspeccionará y reentrenará completamente" el algoritmo, que "luego será operado por esa entidad estadounidense".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Se supervisará continuamente durante su funcionamiento para garantizar que se comporte correctamente, que no se utilice con fines maliciosos ni que se influya indebidamente en él", indicó.

Según explicó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, los datos se mantendrán "seguros" y fuera del alcance de las redes chinas.

"Los datos de los estadounidenses se almacenarán de forma segura en Estados Unidos, sin acceso desde China", dijo durante una rueda de prensa.

Así, dijo que la información de los estadounidenses estará "protegida contra la vigilancia o interferencia de adversarios extranjeros", acabando con la preocupación que fue precisamente el argumento que llevó al bloqueo de la aplicación.

El Congreso de EE.UU. estableció en 2024 que por razones de seguridad nacional,TikTok debería establecer una sociedad para operar en el país lo suficientemente desligada de la matriz china, ByteDance.

Las preocupaciones de los legisladores estadounidenses se refieren principalmente al acceso que podría tener Pekín a los datos de los millones de usuarios en el país de la popular plataforma de vídeos cortos.

El actual pacto asegurará que Bytedance tenga menos del 20 % de participación en la nueva empresa conjunta, cuyos inversores incluirán una mezcla de empresas estadounidenses y globales que ya son inversores de Bytedance, "así como un número significativo de nuevos inversores que no tienen afiliación" con la empresa china.

El presidente estadounidense, Donald Trump, insinuó este domingo que los magnates de la comunicación, Rupert Murdoch y su hijo Lachlan, tendrían un asiento en la junta directiva de la compañía que operará TikTok en suelo estadounidense.

También mencionó como probable la participación del presidente ejecutivo de Oracle, Larry Ellison, y el director ejecutivo de Dell Technologies, Michael Dell.

La Casa Blanca no detalló este lunes con exactitud para cuando prevé la firma del acuerdo, aunque sí adelantó que Trump ofrecerá a fines de esta semana más información sobre las particularidades del pacto.

"Confiamos en que China ha aprobado el acuerdo y que se avanzará con todos los trámites regulatorios necesarios para su aprobación final", aseguró el funcionario, quien precisó que no tienen previstas conversaciones adicionales sobre el tema con los negociadores chinos.