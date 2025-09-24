Alemania dice que un avión ruso sobrevoló una fragata alemana en el mar Báltico

En el debate sobre los presupuestos de 2026, Pistorius afirmó que en los últimos días "han penetrado drones y aviones de combate rusos en profundidad en el espacio aéreo polaco y estonio y han sobrevolado una fragata alemana en el mar Báltico", sin proporcionar más detalles sobre cuándo es produjo este último incidente.

El ministro afirmó que en las últimas semanas Europa ha experimentado "una y otra vez cómo de real es la guerra y la situación de amenaza" para el continente, pero instó a no "caer" en las provocaciones que atribuyó al presidente ruso, Vladímir Putin.

"Putin quiere provocar a los Estados miembros de la OTAN y quiere identificar, exponer y explotar supuestos puntos débiles en la alianza de la OTAN", aseguró Pistorius, que reiteró una vez más que la respuesta de los aliados ha de ser firme y unitaria, pero también contenida.

En su intervención, el ministro defendió la necesidad de dedicar a la defensa 108.200 millones de euros el año próximo, de acuerdo con el borrador de los presupuestos de 2026, lo que supone la cantidad más elevada desde el final de la Guerra Fría.

De estos, 82.690 millones de euros procederán del presupuesto general -en comparación con los 62.000 millones de este año-, a los que se sumarán 25.500 millones de euros del presupuesto extraordinario para el ejército o Bundeswehr.

Esta previsto destinar 47.990 millones de euros a nuevas adquisiciones para las Fuerzas Armadas, 24.710 millones para los gastos de personal y 11.310 millones para el alojamiento de los soldados, cuya cifra, según Pistorius, tiene que aumentar hasta los 460.000 efectivos entre personal activo y reservistas.