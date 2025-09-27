Hallan fragmentos de un dron en una reserva natural de Estonia

De acuerdo con la cadena pública ERR, un residente de la zona encontró el fragmento en la Reserva Natural de Luitemaa, en la comarca de Pärnu, y según informaciones preliminares pudo ser arrastrado por las olas hasta la playa.

La Policía de Seguridad (KAPO), la Guardia Fronteriza y la Policía están trabajando en el lugar de los hechos para intentar determinar cómo el fragmento llegó hasta la costa estonia, señaló el medio.

"Ahora mismo no hay motivos para pensar que el dron entró en Estonia o supuso un riesgo para la seguridad aérea y, según las informaciones disponibles, no contenía explosivos", declaró el fiscal encargado del caso, Taavi Pern.

Los hechos se producen después de que hace una semana Estonia denunciase que Rusia había violado su espacio aéreo con un avión, y el mismo mes que dos decenas de drones rusos penetrasen en el espacio aéreo polaco.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Recientemente fueron hallados también restos de un dron de ataque ruso en la costa de Letonia, y las autoridades de ese país báltico parten de que el aparato no tripulado pudo ser uno de los que atravesaron la frontera polaca y después volaron hacia el norte, hasta caer en el mar Báltico.

El hallazgo tuvo lugar además en una semana en la que se han producido múltiples avistamientos de drones en Dinamarca y Noruega, en circunstancias aún por esclarecer, y que obligaron al cierre temporal de algunos aeropuertos, entre ellos los de Copenhague y Oslo.