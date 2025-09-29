Secretaria de Seguridad de EEUU visitará Ecuador para definir "bases de Homeland Security"

En su rueda de prensa semanal, comentó, sin más detalles, que se espera la visita "en las próximas semanas" para "definir ya la ubicación de las bases de Homeland Security".

La visita se da en el marco de la cooperación continua en temas de seguridad entre Ecuador y Estados Unidos, dijo al avanzar que más detalles sobre la visita se dará "en las próximas semanas" cuando esté definida la agenda y las fechas de la visita.

La alta funcionaria de la administración del presidente de Estados Unidos Donald Trump visitó en julio pasado Ecuador, donde se reunió con el presidente Daniel Noboa para afianzar las alianzas y el intercambio de información para combatir la inseguridad.

Tras ese encuentro, Noem reveló que se abordaron las alianzas para impulsar la cooperación en seguridad, como "compartir información biométrica de delincuentes, terroristas y pandilleros", lo que permitirá "llevar a las personas ante la justicia".

La funcionaria estadounidense destacó que es posible fortalecer los esfuerzos para que los delincuentes sean extraditados y enfrenten la justicia en su país, cuando los casos así lo justifiquen. En ese contexto, recordó la extradición este año a EE. UU. del narcotraficante ecuatoriano José Adolfo Macías Villamar, alias Fito.

Las relaciones entre ambos países atraviesan su mejor momento en las últimas dos décadas, al punto de que Ecuador es actualmente uno de los principales socios de la Casa Blanca en Latinoamérica.

Además de ser el principal socio comercial de Ecuador y pese a no tener un tratado de libre comercio, EE.UU. es el principal respaldo internacional de Noboa en la "guerra" que desde inicios de 2024 declaró al crimen organizado, para afrontar una escalada de violencia sin precedentes, que ha situado al país andino a la cabeza del índice de homicidios en Latinoamérica.

La semana pasada, Estados Unidos entregó a Ecuador un sistema de radar para monitorear su espacio aéreo con el objetivo de mejorar el combate contra el crimen organizado.

Esta donación se realizó en el marco de la visita que hizo a Ecuador el jefe del Comando Sur, Alvin Holsey, quien también se reunió con el viceministro de Defensa, Roberto Quintero; el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Henry Delgado, y otros altos mandos militares para analizar la cooperación bilateral "y fortalecer los esfuerzos del país en la lucha contra las organizaciones criminales".

De acuerdo a la Embajada de Estados Unidos este sistema de radar "mejorará significativamente la capacidad del Ecuador para monitorear su espacio aéreo, con el objetivo de detectar y disuadir actividades ilícitas, así como combatir a las organizaciones criminales transnacionales y a las organizaciones terroristas narcos".

Además, durante la visita del almirante Holsey se firmó un memorando de acuerdo sobre seguridad de la información en comunicaciones, que busca facilitar el intercambio de información segura entre ambos países.

El acuerdo "resalta la profunda y duradera relación de defensa entre ambos gobiernos", según un comunicado de la Embajada.