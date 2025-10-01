Autoridades alemanas investigan por espionaje la actividad de drones en el norte del país

Según adelantó la revista 'Der Spiegel', que citó a la titular de Interior de Schleswig-Holstein, Sabine Sütterlin-Waack, las "autoridades investigan por sospecha de espionaje" la actividad de los drones del pasado jueves.

Ese día se registraron vuelos de aparatos no tripulados sobre una central eléctrica, un hospital, un centro de producción de la rama naval del consorcio siderúrgico y armamentístico Thysenkrupp y la sede del Parlamento de ese norteño estado federado, recogió la publicación, que también citó una nota de las autoridades.

De acuerdo con ese documento, el pasado jueves, poco después de las 19.00 GMT, se avistaron "dos pequeños drones que sobrevolaban la división naval de Thysenkrupp" y "poco después se avistó una flota de drones con un dron nodiriza" sobre el Hospital Universitario de la ciudad de Kiel, capital de Schleswig-Holstein.

Además, según esa nota de las autoridades, se registró una formación similar de drones sobre una central eléctrica y el canal de Kiel.

Más tarde se observó un gran dron en un vuelo estacionario y varios objetos voladores pequeños sobre el conocido como el 'fiordo de Kiel', entrada del mar Báltico desde la costa del norte de Alemania hacia la capital de Schleswig-Holstein, y sobre el Parlamento regional de este estado federado.

Según 'Der Spiegel', las autoridades sospechan que esas formaciones de drones hicieran mediciones de instalaciones con sus vuelos.

En el estado federado de Mecklemburgo-Antepomerania, en el noreste de Alemania, también se observó el jueves de la semana pasada el vuelo de aparatos, "supuestamente drones", según 'Der Spiegel', sobre instalaciones de defensa aérea del ejército germano en Sanitz.

Además, según recogió el adelanto de la revista, un día después en Rostock, también Mecklemburgo-Antepomerania, se observó un "caso similar" sobre la sede central del comando de la Marina de Alemania.