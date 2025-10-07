Homicidios en México bajan un 32 % en el primer año de la presidencia de Claudia Sheinbaum

El promedio diario de asesinatos descendió a 59,5 en septiembre frente a los 86,9 de septiembre de 2024, último mes del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), lo que implica 27 homicidios menos por día, expuso Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

La funcionaria, además, informó que este septiembre de 2025 fue el más bajo registrado desde el mismo mes en 2016 de homicidio doloso.

"En este periodo, los primeros 9 meses de cada año, este 2025 es el más bajo desde 2016, es decir, desde los últimos 9 años", dijo Figueroa en la conferencia diaria del Gobierno.

La titular del SESNSP detalló que siete de los 32 estados en México concentran el 51 % de los homicidios en estos 12 meses: Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Estado de México, Guerrero y Michoacán.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reportó que en los primeros diez meses del Gobierno detuvieron a más de 34.000 personas por delitos de alto impacto.

En ese periodo también se aseguraron 17.200 armas de fuego y más de 283 toneladas de droga, entre ellas más 3,5 millones de pastillas de fentanilo.

"En 22 estados de la República, el Ejército y la Marina han destruido 1.564 laboratorios y áreas de concentración para la elaboración de metanfetaminas. En estas acciones se han asegurado más de 2 millones de litros y más de 400 toneladas de sustancias químicas", agregó.

Afirmó que esta es una cifra "sin precedentes" que representa una afectación económica a las organizaciones criminales de cientos de millones de pesos.

Harfuch resaltó algunos resultados de operativos de seguridad, como el del estado Guanajuato, donde disminuyeron en un 61 % el número de homicidios respecto a febrero de 2025, en parte, gracias a la detención de Gustavo 'N' alias 'El Viejo', quien era un objetivo prioritario del Gobierno de México y se dedicaba a la extorsión, homicidio, distribución y venta de droga, privación ilegal de la libertad, robo de vehículo, de hidrocarburos y autotransporte.

Asimismo presumió reducciones anuales en homicidios en Estado de México (-43 %), Nuevo León (-61 %), Jalisco (-62 %), Tabasco (-59 %) y Guerrero (-54 %).

En el caso de Sinaloa, estado en el que existe una guerra interna del Cartel de Sinaloa desde septiembre de 2024, explicó que en los últimos meses, tras la detención de varios generadores de violencia y el trabajo coordinado del gabinete de seguridad se logró una reducción en homicidios del 42 %.

García Harfuch, destacó que a partir de la implementación -el pasado 6 de julio- de la estrategia nacional contra la extorsión instruida por Sheinbaum, se han atendido 59.283 llamadas, 74 % de ellas fueron extorsiones no consumadas "gracias al acompañamiento en tiempo real de los operadores”.

El funcionario apuntó que "9.497 fueron denuncias de números que intentaron extorsionar y el 10 %, es decir, 5.959 llamadas, fueron para reportar extorsiones consumadas que aportaron datos suficientes para iniciar una carpeta de investigación".

Sheinbaum asumió la presidencia el 1 de octubre después del récord de más de 196.000 asesinatos registrados en el sexenio de López Obrador, del mismo partido, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), mientras que los homicidios repuntaron un 1,2 % anual en 2024 hasta los 30.057, según las estadísticas del SESNSP.