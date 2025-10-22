Cientos de globos de contrabandistas obligaron a cerrar al tráfico el aeropuerto de Vilna

"Esta noche fuimos objeto de la que fue quizás la invasión más intensa de tabaco de contrabando en globos en lo que va de año", declaró el jefe del Centro Nacional de Gestión de Crisis (NKMC), Vilmantas Vitkauskas, según la cadena pública LRT, y mencionó una "operación coordinada".

En un correo electrónico a EFE, Vitkauskas precisó que las operaciones de las autoridades han resultado en la recuperación de 12 globos, la incautación de cajas con tabaco de contrabando y la detención de cuatro individuos.

"Esta tarde se celebrará una reunión de la Comisión de Seguridad Nacional en la que se presentarán al Gobierno de Lituania decisiones y medidas para lidiar con estos incidentes y reducir los riesgos y amenazas relacionados", agregó.

El jefe del NKMC explicó además que, como medida de precaución, los dos pasos fronterizos con Bielorrusia que siguen operativos, los de Salcininkai y Medininkai, fueron clausurados temporalmente durante la noche, hasta que la situación volvió a considerarse estable.

Según Vitkauskas, los globos con cargamento de contrabando -que llegan de manera regular desde Bielorrusia, aunque en cantidades menores- aterrizaron en esta ocasión en cinco zonas del país báltico.

Por su parte, el general Rustamas Liubajevas, comandante del Servicio de Guardia Fronteriza del Estado (VSAT), declaró a LRT que en la noche del martes al miércoles fueron detectados más de 200 objetos de este tipo sobre Lituania.

"La información que recibimos de la Fuerza Aérea indica que la cifra total fue de más de 200", afirmó Liubajevas en una comparecencia ante la prensa.

Vitalija Ročė, una portavoz del Aeropuerto de Vilna, informó a LRT de que la suspensión de las operaciones de vuelo, que se prolongó desde las 10:30 PM del martes hasta aproximadamente las 8:30 AM del miércoles, hora local, afectó a una treintena de vuelos, de los que algunos fueron cancelados, mientras que otros solo sufrieron retrasos, y a más de 4.000 pasajeros.

El suceso se produjo en un contexto de inquietud por los frecuentes avistamientos de drones este mes en varios países, entre ellos Dinamarca y Alemania, que obligaron a cerrar temporalmente el espacio aéreo sobre aeropuertos de esos estados.

Este mismo martes, en el aeropuerto de la capital letona de Riga, los sensores detectaron un objeto volador no identificado, en un incidente que está siendo investigado por las autoridades, aunque todavía no hay indicios de que la perturbación se debiese a un dron.