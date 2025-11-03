Letonia detiene a un ciudadano por espiar para la inteligencia militar rusa

En una operación conjunta del VDD y del Servicio de Inteligencia y Seguridad de Defensa (MIDD) de Letonia, los servicios de seguridad detuvieron al presunto espía en la noche del 17 al 18 de octubre en la ciudad portuaria de Ventspils, según un comunicado del VDD.

La detención es resultado de una investigación realizada por los servicios de seguridad, unas pesquisas que revelaron que "el ciudadano letón obtuvo y transmitió al servicio de inteligencia militar ruso información sobre infraestructuras privadas utilizadas para la aviación en Letonia, la presencia de fuerzas aliadas de la OTAN en el país y diversos avances en el sector de la defensa", contó el VDD.

Además, el "sospechoso también obtuvo información sobre las condiciones de compra de tarjetas de teléfono móvil prepago en Letonia, así como otra información, en nombre del servicio de inteligencia ruso", según el comunicado de las autoridades letonas.

El sospechoso, cuyo nombre no ha trascendido, se encuentra detenido y es sospechoso de espionaje en virtud del artículo 85 del Código Penal de Letonia relativo al espionaje, que especifica que "la pena aplicable es la privación de libertad por un período de uno a diez años, con o sin confiscación de bienes y con libertad vigilada durante un período de hasta tres años".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El caso de espionaje del que informó este lunes el VDD es el segundo presentado en los últimos dos meses.

En septiembre, las autoridades letonas anunciaron que había detenido a una persona a finales de agosto como sospechosa de recopilar de forma deliberada e ilegal información sobre objetivos militares letones y transmitirla a un servicio de inteligencia y seguridad ruso.

El sospechoso, otro ciudadano letón, se encuentra detenido y fue investigado por actividades de espionaje en Riga, la capital de Letonia.