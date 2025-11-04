Pekín tacha de “errónea” la resolución neerlandesa que retiró control de Nexperia

La cartera comercial señaló en un comunicado que el 30 de septiembre el Gobierno neerlandés “interfirió indebidamente en los asuntos internos” de Nexperia al emitir una orden administrativa que derivó en la intervención judicial de la empresa y en la destitución de su consejero delegado, Zhang Xuezheng, principal accionista y fundador de Wingtech Technology.

El ministerio afirmó que la decisión de la corte de apelaciones de Ámsterdam “privó a la compañía china de sus derechos legítimos” y denunció que, pese a las “reiteradas solicitudes razonables” de Pekín, Países Bajos “no ha mostrado una actitud constructiva” y “ha intensificado la disrupción” de las cadenas globales de suministro.

El texto confirma además que el 26 de octubre Nexperia Países Bajos suspendió el envío de obleas de silicio a su planta de ensamblaje en Dongguan (China), lo que impidió “mantener la producción normal”.

Pekín aseguró que desde el 1 de noviembre trabaja para ayudar a Nexperia China a reanudar el suministro y que concederá exenciones a la exportación a empresas que cumplan los requisitos necesarios para estabilizar el sector.

En paralelo, la Casa Blanca indicó este lunes que Pekín permitirá a Nexperia reanudar las exportaciones de chips fabricados en China como parte del acuerdo comercial alcanzado entre ambos países, lo que podría aliviar parcialmente la escasez de componentes.

El caso Nexperia, originado tras la intervención neerlandesa en la compañía por motivos de seguridad nacional y riesgo de transferencia tecnológica, ha intensificado las tensiones entre China y la Unión Europea en torno al control de la cadena global de semiconductores.