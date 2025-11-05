Oposición italiana acusa a Meloni de "vergüenza nacional" por arresto de criminal en Libia

La secretaria del Partido Demócrata (PD), la principal fuerza opositora, Elly Schlein, ha exigido al Ejecutivo pedir disculpas por lo que considera "una vergüenza a nivel internacional".

La Fiscalía libia ha confirmado hoy la detención de Almasri, jefe del Departamento de Operaciones y Seguridad en Trípoli y acusado de crímenes de guerra por la CPI y de "torturas y tratos crueles" en los penales libios que dirigía.

A principios de año, Almasri fue detenido en la ciudad septentrional italiana de Turín, en cumplimiento de la orden de arresto de la CPI, pero dos días después fue repatriado a Libia en un avión del Estado debido a su "peligrosidad", según alegó entonces el Gobierno.

Su liberación supuso un terremoto político y la oposición acusó al Ejecutivo de Meloni de permitir la marcha de Almasri para mantener la colaboración con Libia en la contención de la inmigración.

La Fiscalía de Roma abrió entonces una investigación por estos hechos contra la primera ministra; su titular de justicia, Carlo Nordio; el de Interior, Matteo Piantedosi, y el subsecretario de la presidencia del Gobierno, Alfredo Mantovano.

"Las autoridades libias han ordenado el arresto de Almasri, el mismo criminal que Meloni, Nordio y Piantedosi liberaron y llevaron de regreso a su casa en un vuelo de Estado", criticó Schlein.

En la misma línea, el ex primer ministro y líder de la centrista Italia Viva, Matteo Renzi, acusó a Meloni y Nordio de "haber escrito una página vergonzosa de la historia institucional" del país.

El jefe del Movimiento Cinco Estrellas (M5S), Giuseppe Conte, lamentó esta "humillación" para el Gobierno.

"Al final, Almasri, un torturador con acusaciones también por violaciones a niños, ha sido arrestado en Libia. Sin embargo, nuestra primera ministra y nuestros ministros lo hicieron regresar a casa en vuelos de Estado, con nuestra bandera, pisoteando el derecho internacional (...) Esta no es la Italia que queremos", declaró.

Por su parte, el diputado y portavoz de Alianza Verdes e Izquierdas, Angelo Bonelli, acusó al Gobierno de Meloni de "proteger a un torturador y a un violador".

"Es una vergüenza nacional: Meloni y Nordio han obstaculizado la justicia internacional y encubierto a un criminal. Este gobierno ha traicionado los principios de legalidad y de derechos humanos: una vergüenza nacional firmada por Meloni", afirmó.