Phishing explicado: por qué seguimos cayendo en los correos trampa después de 20 años

El correo electrónico nació como herramienta de productividad; el phishing lo convirtió en un campo minado. Dos décadas después de que los primeros fraudes masivos se popularizaran, seguimos mordiendo el anzuelo. Pese a mejores filtros, campañas de concienciación y autenticación multifactor, el phishing continúa siendo la puerta de entrada más usada por los atacantes a cuentas, sistemas y dinero.

No es casualidad. Es una combinación de psicología, diseño, presión laboral, y una carrera tecnológica donde defensores y delincuentes se persiguen sin tregua.

Un problema que no deja de crecer

Los informes anuales de incidentes de seguridad sitúan de forma consistente al phishing entre las causas principales de brechas y fraudes empresariales. Las cifras varían por fuente, pero la tendencia es nítida: más volumen, más sofisticación y más variantes (smishing por SMS, vishing por voz, QRishing con códigos QR).

La profesionalización del delito y la economía clandestina facilitan a cualquier actor comprar kits listos para usar, listas de correos y páginas de suplantación con apariencia impecable.

La novedad en los últimos años es la integración de inteligencia artificial generativa en la fase de preparación. Lo que antes delataban errores gramaticales o traducciones torpes, hoy aparece en correos pulidos, localizados al idioma y al contexto de la víctima. El umbral de sospecha baja.

Cómo funciona el anzuelo: los gatillos psicológicos

El phishing no triunfa por su técnica, sino por su timing y su comprensión de cómo tomamos decisiones bajo presión. Tres resortes se repiten:

Urgencia y miedo: “Tu cuenta será suspendida en 24 horas”, “Actividad sospechosa detectada”, “Factura pendiente”. El objetivo es empujar a la acción antes de pensar.

Autoridad y familiaridad: suplantar marcas o personas que el usuario confía —bancos, plataformas de pago, departamentos internos— apaga el pensamiento crítico.

Incentivo o reciprocidad: reembolsos, descuentos, documentos compartidos. El clic parece la vía rápida a un beneficio legítimo.

A ello se suma el contexto. Revisamos el correo desde el celular, entre reuniones o en transporte público, con pantallas pequeñas que ocultan direcciones completas y previsualizaciones confusas. En esas condiciones, verificar un dominio o un certificado deja de ser un reflejo.

El diseño del fraude: cada vez más verosímil

Los delincuentes han aprendido a invertir en experiencia de usuario. Las páginas de aterrizaje copian tipografías, colores y flujos reales; emulan pasos de “verificación” y hasta integran temporizadores.

Los enlaces usan dominios parecidos (typosquatting), subdominios largos que esconden el dominio raíz o acortadores que borran la pista. Los archivadores de credenciales se integran con proxys inversos para capturar en tiempo real tokens de sesión, saltándose incluso la autenticación multifactor mediante técnicas como el “adversary-in-the-middle”.

En escenarios corporativos, el fraude de CEO (Business Email Compromise) se apoya en suplantación de identidad y conocimiento de procesos internos para pedir transferencias urgentes o cambios en cuentas de pago. No hacen falta enlaces ni malware; basta una orden creíble en el momento justo.

Factores organizativos: cuando la cultura juega en contra

A nivel empresarial, el problema no es solo técnico. La presión por responder rápido a clientes, la sobrecarga de correos y herramientas, y unos procesos financieros que privilegian la velocidad sobre la verificación crean el caldo de cultivo perfecto.

Las simulaciones de phishing mal planteadas pueden generar cinismo o miedo a reportar; los manuales extensos que nadie lee, también.

En el lado tecnológico, todavía es común encontrar organizaciones sin políticas estrictas de DMARC, SPF y DKIM para autenticar dominios, o con configuraciones laxas que permiten suplantaciones internas.

Los controles de acceso no siempre están alineados con el principio de mínimo privilegio, y los flujos de aprobación de pagos carecen de doble validación fuera de correo.

El móvil y la nube: superficies de ataque ampliadas

La transición al trabajo híbrido y a aplicaciones en la nube multiplicó puntos de entrada. El correo se mezcla con mensajería, herramientas de colaboración y notificaciones push.

Un mensaje por WhatsApp que simula ser del soporte técnico, un canal de Teams que comparte “una actualización de seguridad”, o una notificación de “iniciar sesión” por fatiga de MFA son variaciones del mismo guion. El usuario no distingue fronteras entre plataformas y el atacante tampoco.

Además, los navegadores móviles y clientes de correo priorizan la limpieza visual: ocultan URL completas, agrupan hilos y minimizan advertencias. La ergonomía favorece el clic rápido.

La brecha de percepción: creemos que “eso no me pasa a mí”

La educación ayuda, pero se topa con sesgos. Muchos usuarios sobreestiman su capacidad para identificar fraudes y subestiman la creatividad del adversario.

El “yo no caigo en esas cosas” convive con hábitos inseguros: reutilizar contraseñas, guardar accesos en notas, aprobar notificaciones MFA por inercia. La seguridad que depende únicamente del juicio individual se resiente ante el cansancio y el contexto.

Lo que sí funciona: capas, no milagros

No existe una bala de plata, pero hay medidas que, combinadas, reducen sustancialmente el riesgo:

Autenticación robusta: favorecer passkeys y MFA resistente al phishing (FIDO2, claves de seguridad) en lugar de códigos por SMS o aprobaciones push sin contexto.

Protección del correo: aplicar y hacer cumplir SPF, DKIM y DMARC con políticas de rechazo; usar puertas de enlace seguras con análisis de URL en tiempo real y detección de proxys adversarios.

Higiene de dominios: registrar dominios parecidos y monitorizar suplantaciones; bloquear acortadores no autorizados.

Procesos financieros con verificación fuera de banda: para cambios de cuentas o pagos urgentes, requerir doble aprobación por canal distinto al correo.

Menos fricción, mejor adopción: herramientas como gestores de contraseñas, navegadores que muestren claramente el dominio y workflows de reporte de phishing de un clic integrados en el cliente de correo.

Formación continua y contextual: breves recordatorios periódicos, simulaciones relevantes sin “culpar” al usuario, y retroalimentación inmediata que explique el engaño.

Segmentación y mínimo privilegio: limitar el impacto si una cuenta cae; detección de anomalías y revocación rápida de sesiones sospechosas.

IA: arma de doble filo

La inteligencia artificial ha democratizado textos convincentes y voces sintéticas para llamadas de vishing, pero también potencia la defensa: motores que detectan patrones sutiles en encabezados y contenido, verificación de identidad contextual, y asistentes que ayudan a los usuarios a revisar enlaces antes de hacer clic.

El reto es mantener la ventaja sin saturar de falsos positivos ni erosionar la confianza del usuario.

Por qué seguiremos hablando de phishing

Mientras el correo sea ubicuo y el factor humano forme parte del circuito, el phishing seguirá siendo rentable.

El atacante necesita que alguien falle una sola vez; el defensor debe acertar siempre. Aceptar esa asimetría es el primer paso para diseñar controles que no dependan únicamente del olfato del usuario.

La solución no pasa por culpar a quien cae, sino por construir sistemas que contemplen el error como hipótesis de diseño: autenticación resistente al phishing por defecto, procesos críticos con validaciones redundantes y una cultura donde reportar una sospecha sea tan natural como responder un correo.

Veinte años después, el phishing no ha desaparecido porque entiende mejor que nadie cómo trabajamos y decidimos. La buena noticia es que también nosotros podemos rediseñar el entorno para que equivocarse sea más difícil y recuperarse, más rápido.