Rusia implementa sistema de verificación de tarjetas SIM para luchar contra ataques drones

El mecanismo comenzó a funcionar en modo de prueba este mismo lunes, señalaron las autoridades.

Los usuarios de teléfonos móviles que lleguen del extranjero recibirán notificaciones por SMS sobre el bloqueo, junto con información sobre cómo desbloquear las comunicaciones.

"Eso se puede hacer en cualquier momento mediante un 'captcha' a través de un enlace enviado por el operador. Tras ello, se restablecerá el acceso a internet y el envío de los SMS", informó el ministerio.

Además, la verificación se podrá realizar a través de una llamada al centro de atención.

El mismo procedimiento se aplicará a las tarjetas SIM que han estado inactivas durante 72 horas.

Las autoridades afirman que la medida permitirá confirmar que la tarjeta SIM es utilizada por una persona y no está integrada en un dron de ataque.