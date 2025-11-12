Eslovenia ofrecerá acceso gratuito a la IA generativa con una nueva "plataforma nacional"

"El objetivo de esta convocatoria es brindar a todos acceso gratuito a todas las herramientas de inteligencia artificial", declaró este miércoles el primer ministro, el liberal Robert Golob, según recoge la agencia de noticias eslovena STA.

"Ningún país ha firmado aún un contrato de este tipo", afirmó Golob, y añadió que Eslovenia aspira a ser de las primeras naciones con una plataforma propia de inteligencia artificial generativa, proyecto al que ha destinado de forma inicial 10 millones de euros para el pago de licencias.

La licitación, titulada "Acceso y configuración del acceso a una plataforma con modelos lingüísticos de primer nivel", fue publicada en el portal esloveno y europeo de contratación pública.

El plazo para la presentación de ofertas finaliza el 11 de diciembre.

El primer ministro afirmó que su gobierno ya ha contactado a algunos de los mayores proveedores de estos servicios a nivel mundial y espera llegar a un acuerdo con alguno de ellos en los próximos meses.

Golob explicó que el acceso a la futura plataforma será gratis para particulares, empleados de empresas y el sector público, así como investigadores, y que deberá ser una herramienta segura según todos los criterios establecidos por la UE.

Una plataforma de inteligencia artificial generativa es un sistema o conjunto de herramientas, como el popular ChatGPT, que permite crear contenido nuevo a partir de datos o instrucciones del usuario, mediante modelos de aprendizaje automático que no solo analizan información, sino que también la producen.