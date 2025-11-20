Nokia se asocia con NestAI para desarrollar tecnologías de defensa basadas en IA

En el marco de esta alianza, Nokia anunció también que invertirá en NestAI 100 millones de euros junto a la compañía estatal de capital de riesgo Tesi para impulsar la capacidad de innovación de esta empresa emergente.

Según Nokia, NestAI es uno de los laboratorios de IA física de más rápido crecimiento de Europa y está especializado en la aplicación de inteligencia artificial de última generación a vehículos no tripulados y plataformas de mando y control (C2) para tareas de vigilancia, seguridad y defensa.

"En Nokia, creemos que el futuro de la defensa y las infraestructuras críticas estará definido por soluciones seguras basadas en IA. Nuestra alianza estratégica con NestAI es una prueba de nuestro compromiso con la innovación junto a nuestros socios", señaló en un comunicado Justin Hotard, consejero delegado de Nokia.

"Al combinar la experiencia de Nokia en conectividad avanzada y segura con las plataformas pioneras de NestAI, estamos acelerando el desarrollo de capacidades de última generación para la defensa y la seguridad nacional", añadió.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Esta alianza supone un paso más en la estrategia de la compañía finlandesa de desarrollar soluciones específicas para la industria de defensa, para lo cual ha creado una unidad de negocio propia denominada Nokia Defense.

Como parte de esta estrategia, Nokia adquirió el año pasado la empresa estadounidense Fenix Group, especializada en soluciones de comunicaciones tácticas de banda ancha para la industria de defensa.