El nuevo 'chatbot' de IA de la china Alibaba supera 10 millones de descargas en una semana

El portal de noticias del grupo, Alizila, asegura que Qwen App se ha convertido en "una de las aplicaciones de IA que más rápido han crecido hasta la fecha" y que marca "el paso más significativo" de Alibaba hacia el mercado de IA para consumo, habilitando su modelo Qwen 3 para usos "de la vida real".

La aplicación está disponible desde mediados de este mes en las tiendas virtuales de Android y Apple en China, y Alibaba la describe como "un asistente personal inteligente que no solamente chatea sino que hace cosas", destacando sus capacidades para ejecutar tareas como generar un informe de investigación y su presentación correspondiente en cuestión de segundos.

Según indicó Alizila tras el lanzamiento, se lanzará otra versión para usuarios internacionales "más adelante", sin especificar plazos.

La beta de Qwen App supone un nuevo paso en la campaña de la tecnológica china por monetizar sus aplicaciones basadas en Qwen ante la dura competencia después de que ChatGPT desatase la fiebre por la IA a nivel global, con China incorporándose a la carrera gracias precisamente a los modelos de empresas como Alibaba o DeepSeek.

La prensa económica avanza que, tras esto, Alibaba planea introducir funciones de IA 'agéntica' -es decir, que opere con un cierto grado de autonomía- en la aplicación con el objetivo de impulsar las compras en plataformas como Taobao, su principal portal de comercio electrónico, segmento que sigue siendo el principal negocio del grupo.

La directiva de Alibaba ha apuntado explícitamente a la nube y a la IA como "pilares estratégicos" para su crecimiento futuro, y anunció a principios de año una inversión equivalente a unos 54.000 millones de dólares para infraestructura para esas tecnologías, que han impulsado su valoración bursátil a casi el doble (+89 %) en lo que va de 2025.

Hoy mismo, el diario hongkonés South China Morning Post, propiedad precisamente de Alibaba, destaca también que la filial tecnofinanciera ('fintech') del grupo, Ant Group, ha conseguido un millón de descargas en solo cuatro días para LingGuang, una IA que permite a los usuarios generar aplicaciones de software sin tener conocimientos de programación, basándose en sus peticiones.