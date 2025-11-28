Detenidos en Polonia dos ucranianos y un bielorruso acusados de espionaje

Dobrzyński difundió la información a través de un mensaje en X, mientras las autoridades polacas ven indicios de que los sospechosos podrían haber actuado al servicio de Rusia, en base a su modus operandi.

Los sospechosos, que están acusados de "realizar actividades en nombre de un servicio de inteligencia extranjero" a lo largo de 2024, fueron reclutados a través de un canal de la aplicación de mensajería Telegram, según las autoridades.

Sus tareas consistían, supuestamente, en cometer actos de sabotaje, así como tomar y enviar fotografías de infraestructuras críticas, como centrales energéticas, y de "lugares clave para la seguridad del Estado".

También se les acusa de colgar carteles y realizar grafitis con propaganda prorrusa y antiucraniana.

La Agencia de Seguridad Interna (ABW) y la policía detuvieron a los cinco sospechosos en Varsovia y Białystok (este) el 25 y 26 de noviembre.

La ABW detalló que estas personas "estaban permanentemente listas para ejecutar las órdenes de sus contratadores y eran pagadas mediante un monedero de criptomonedas".

La Agencia subrayó que el comportamiento descrito se ajusta al "establecido y conocido modus operandi del espionaje ruso".

La investigación abarca actividades supuestamente realizadas entre marzo de 2024 y febrero de 2025 en Rzeszów (este), Varsovia, Łódź (centro) y otras ciudades de Polonia.

La Fiscalía Nacional, por su parte, identificó en un comunicado a los tres individuos que han ingresado en prisión preventiva como Wiktoria M., Ołeksandr S. y Anton M.

Por otro lado, la menor de edad Sofiia Ch. ha sido internada en un albergue vigilado por tres meses y un quinto detenido, Uładzimir U., se halla en arresto domiciliario debido a su mal estado de salud.

El delito de espionaje está castigado en Polonia con penas de prisión que van de cinco a 30 años.