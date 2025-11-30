Seis personas son asesinadas en ataque armado en una de las zonas más violentas de Ecuador

El coronel Juan Carlos Soria, jefe encargado de Policía de la Zona 8, que comprende Guayaquil y los municipios vecinos de Durán y Samborondón, explicó que hombres abordo de dos motocicletas llegaron hasta el barrio Flor de Bastión, en Nueva Prosperina, ingresaron a una vivienda y asesinaron a cinco personas.

Posteriormente mataron a una mujer de una casa vecina que aparentemente habría salido a la calle a decir que había niños durmiendo en el interior de su hogar.

"En este caso son víctimas colaterales, que es lo lamentable. Lastimosamente los códigos mínimos que tienen (los grupos criminales) con respecto al respeto a mujeres o personas de la tercera edad no se pudo observar en estos escenarios", aseguró Soria, al confirmar que ninguna de las personas asesinadas tenía antecedentes penales.

A este ataque armado sobrevivió una persona cuyo testimonio será vital para avanzar en las investigaciones que permitan esclarecer las motivaciones de los asesinatos, afirmó el comandante.

En el sitio de la masacre la Policía encontró diecisiete indicios balísticos, de los cuales seis son de armas largas y once de armas cortas.

Las cinco personas que fallecieron en la primera vivienda habrían estado celebrando un cumpleaños de una mujer de 81 años, quien sería una de las víctimas, según detallaron medios locales.

Nueva Prosperina es una de las zonas más violentas de Guayaquil y de Ecuador. Hasta octubre, en este lugar se registraron 533 asesinatos de los 2.129 que se contabilizaron en toda la ciudad, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.

Ecuador vive desde el 2024 bajo un "conflicto armado interno" declarado por el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que el Gobierno atribuye la escalada sin precedentes que vive en los últimos años el país andino, que en 2025 registra un promedio de un asesinato por hora.