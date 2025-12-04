Entel y América Móvil rompen acuerdo para presentar oferta por Telefónica en Chile

Mediante un hecho esencial enviado la noche del miércoles a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), ambas compañías aseguraron que seguirán explorando por separado a posibilidad de compra de la operación de Telefónica en el país sudamericano, cuyo nombre comercial es Movistar.

Entel explicó que "seguirá participando en el proceso conducido por Telefónica para la venta de sus activos en Chile y, asimismo, evaluando alternativas que le permitan eventualmente presentar una oferta vinculante por dichos activos".

"Atendido que a esta fecha el proceso de due diligence, el análisis y estudio de Telefónica y de sus activos y pasivos, no han concluido, aún no es posible indicar el alcance, el monto ni las demás condiciones de una potencial oferta vinculante ni de una eventual transacción", concluyó la firma.

Horas más tarde, América Móvil -la firma ligada al magnate mexicano Carlos Slim- comentó que "explorará de manera individual su potencial participación en dicho proceso".

La multinacional española informó hace un mes que sus ingresos en Latinoamérica -exceptuando Brasil- cayeron en los primeros nueve meses del año en un 11,3 %, hasta los 3.627,6 millones de dólares.

Los resultados de Telefónica como grupo están marcados por la aceleración de su estrategia de desinversiones en la región, después de la venta de las filiales de Uruguay y Ecuador el 30 de octubre, y tras las de Argentina y Perú en el primer semestre.

Además, está pendiente del cierre de la venta de sus activos de Colombia.

En Chile tuvo una mejora en el desempeño comercial en clientes de contrato y banda ancha, aunque sus ingresos cayeron un 2,8 % en los primeros nueve meses del año.