Tusk denuncia rastro ruso en pagos con criptomonedas y rechaza veto presidencial

En una rueda de prensa posterior a una sesión a puerta cerrada en el Parlamento, Tusk dijo haber informado a los diputados de "nombres, cifras, denominaciones de empresas y fechas" sobre las actividades de la "mafia rusa" que, según él, controla a cientos de compañías desde Rusia y Bielorrusia, así como otros estados de la ex Unión Soviética, y que efectúa sus pagos en criptomonedas a sus representantes en Polonia.

Además, Donald Tusk acusó a los líderes de la ultraderecha de su país de colaborar con Rusia en actividades contra Polonia y afirmó que una empresa "directamente financiada por Rusia se siente como Pedro por su casa en los círculos de la derecha" polaca.

El mes pasado, el jefe del Ejecutivo polaco presentó un proyecto de ley para regular el mercado de criptoactivos en Polonia, una ley que calificó de "vital para la seguridad estatal".

Sin embargo el presidente Karol Nawrocki, alineado ideológicamente con la oposición ultraconservadora, vetó ese proyecto al considerar que contiene disposiciones "excesivas, ambiguas e imprecisas" que, según él, afectarían a "la competitividad de las empresas y amenazarían las libertades de los polacos."

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La ley en cuestión tenía como fin implementar la regulación europea MiCA (regulación de mercados de criptoactivos, por sus siglas en inglés) y otorgar a la Comisión de Supervisión Financiera polaca (KNF) herramientas de control para proteger a los inversores e introducir responsabilidad penal por delitos en el sector.

Polonia es, tras el veto de Nawrocki, el único país de la Unión Europea que no ha implementado todavía la normativa MiCA.

Para que una votación parlamentaria se imponga sobre el veto presidencial es precisa una mayoría de tres quintos, que la coalición dirigida por Tusk no detenta.

En la mayoría de las investigaciones de las autoridades polacas sobre casos de sabotaje o espionaje supuestamente dirigidos desde Rusia realizadas hasta ahora se ha determinado que los acusados recibieron pagos a través de criptomonedas a cambio de sus actividades.