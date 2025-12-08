Peña ordena la baja de militar paraguayo condenado por soborno agravado

Un tribunal de sentencia condenó en septiembre pasado al coronel Luis María Belotto por un presunto intento de soborno a un militar para que éste ingrese un celular en cárcel militar de Viñas Cué, en Asunción.

La condena a Belotto fue ratificada el viernes pasado por un tribunal de apelación, algo que "supone una grave mella y afectación a la imagen y credibilidad de la Fuerzas Armadas de la Nación", reza un decreto rubricado por Peña que fue difundido por la Presidencia.

El decreto señala que "ante la gravedad de los hechos", Peña ordenó la constitución de un Tribunal de Honor que resolvió el viernes "declarar la indignidad de la conducta" de Belotto, lo que justifica la aplicación "de la máxima sanción militar de baja deshonrosa".

La actuación de Belotto, según el texto, resulta "inconciliable con la conducta que se espera de un líder y miembro de la institución militar".

Belotto fue condenado a dos años de prisión, con suspensión de la ejecución de la condena, junto a su esposa, Alba Ale, y el abogado Miguel Mendieta, defensor de Isfrán.

Según la acusación de la Fiscalía, Belotto entregó en mayo de 2023 una encomienda al teniente coronel Guillermo Moral, quien brindaba seguridad en Viñas Cué, y le dijo que tendría a su disposición unos 10 millones de guaraníes (unos 1.430 dólares al cambio actual).

Moral, quien fue asesinado a tiros el pasado 2 de octubre, se negó a recibir el dinero, indicó el Ministerio Público en un comunicado de junio de 2024.

Insfrán está preso desde mayo de 2023 por su presunta vinculación con el narcotráfico y el lavado de dinero dentro de la investigación del operativo 'A Ultranza PY' que tuvo lugar en febrero de 2022, y es considerada como una de las mayores en el país contra el crimen organizado.