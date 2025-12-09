UE investigará a Google por posible violación de normas de competencia

El objetivo es investigar si el gigante tecnológico estadounidense podría estar distorsionando la competencia al imponer condiciones injustas a los editores y creadores.

“Una sociedad libre y democrática depende de la diversidad de medios, del acceso abierto a la información y de un entorno creativo dinámico”, afirmó la responsable de Competencia de la Unión Europea, la española Teresa Ribera.

Aportes de la IA

“La IA está aportando innovaciones notables y muchos beneficios para personas y empresas en toda Europa, pero este progreso no puede producirse a expensas de los principios que están en el corazón de nuestras sociedades”, añadió.

La Comisión, que ejerce como regulador antimonopolio de la UE, indicó que la investigación se centrará en dos cuestiones principales.

La primera es si Google utilizó vídeos de YouTube para entrenar sus modelos de IA generativa sin pagar de manera adecuada a los creadores y sin permitirles rechazar el uso de su contenido.

Sin remuneración

“Google no remunera a los creadores de contenido de YouTube por sus vídeos, ni les permite subirlos sin autorizar que Google utilice esos datos”, afirmó la Comisión.

“Al mismo tiempo, las políticas de YouTube impiden que desarrolladores rivales de modelos de IA utilicen contenido de la plataforma para entrenar sus propios sistemas”, añadió la UE.

La investigación también examinará si la empresa utilizó contenido en línea de otros sitios, como páginas web de periódicos, para ofrecer servicios de IA generativa sin compensación ni opción de exclusión.

Modo IA

Esto afecta a los resúmenes generados por IA de Google, que aparecen en los resultados del buscador, y al llamado Modo IA de la empresa, una pestaña de búsqueda similar a un chatbot que responde a las preguntas de los usuarios, explicó la Comisión.

La apertura de la investigación no prejuzga su resultado y no existe un plazo establecido para que la Comisión la concluya. No obstante, Google podría enfrentarse a una multa elevada.