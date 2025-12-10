El correísmo vuelve a pedir explicaciones a Noboa por explosión en el centro de Guayaquil

Juan Andrés González, jefe en la Asamblea Nacional (Parlamento) de la Revolución Ciudadana, el partido del expresidente Rafael Correa (2007 - 2017), recordó que, tras el hecho, las fuerzas de seguridad identificaron por medio de cámaras de videovigilancia que el vehículo que presuntamente se había utilizado para colocar esos explosivos llegó a una vivienda del sur de la ciudad, por lo que allanaron al día siguiente el lugar y se llevaron detenido a un hombre.

Minutos después, según la misma grabación, llegó hasta ese sitio un vehículo Porsche registrado a nombre de Industrial Molinera, empresa perteneciente a la familia de Noboa y que no había sido reportado como robado. De él se bajó una señora que ingresó a la vivienda de donde había salido el sospechoso de poner los explosivos.

El hombre, identificado como Iván Ballesteros, fue sobreseído del delito de terrorismo por el que había sido procesado y enviado a prisión preventiva en un primer momento.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, dijo en octubre que Noboa, su familia o el Gobierno debían aclarar esa situación, pues presumía que Ballesteros podía estar implicado en otras explosiones que ocurrieron posteriormente en la ciudad.

Sin embargo, el abogado Fernando Yávar, del Grupo Noboa, dijo a medios locales que se trataba de una confusión, pues el vehículo había sido prestado a una empleada que tenía a su hija en un hospital de la ciudad.

Cuando iba hacia el centro médico, ella recibió una llamada porque había un "operativo militar" en su casa, por lo que se desvió hacia allá. La señora vivía en la parte superior de la casa del detenido, contó el abogado a diario El Universo.

González aseguró este miércoles que, según la información que poseen, no existen registros de que la hija de la mujer estuviera en el hospital ese día. "Inventaron todo y pensaron que nos íbamos a quedar callados. Por eso decimos que es un autoatentado y este Gobierno tiene que responder porque es un Gobierno terrorista. Está involucrado en las explosiones de La Bahía y en las (otras) bombas", añadió.

Tras esta acusación, Yávar dijo al diario Expreso que la hija de la empleada sí estuvo en el hospital y que lo denunciado por González era "un show político".