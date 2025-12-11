La ola de violencia en Ecuador no cede y es probable que crezca en 2026, según ACLED

El organismo detalla que el país andino registrará a finales de 2025 la tasa de homicidios más alta de toda América Latina por tercer año consecutivo, "rompiendo así su propio récord".

Hasta octubre, Ecuador contabilizaba 7.553 asesinatos, superando los 7.063 que se habían reportado en todo 2024, de acuerdo a cifras oficiales.

El nivel de violencia creció en este 2025 pese a que el presidente Daniel Noboa declaró a inicios del año pasado un "conflicto armado interno" con el que pretendía intensificar la lucha contra los grupos criminales, que, según ACLED, compiten por el control de economías ilícitas como la extorsión, el narcotráfico y la minería ilegal de oro.

"Ecuador se ha convertido en un país inhóspito para sus propios ciudadanos. Desde 2021, alrededor de 132.000 personas han sido desplazadas internamente debido a la violencia, y más de 400.000 -o más del 2 %- han abandonado el país", señala la organización.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

ACLED atribuye la escalada de la violencia principalmente a tres factores: la competencia por poder y territorio entre Los Choneros y Los Lobos, los dos grupos criminales más grandes y violentos del país; la fragmentación entre bandas después de la captura o asesinato de sus líderes, y la creciente relevancia de Ecuador en el narcotráfico regional.

Las masacres en las prisiones y los enfrentamientos entre bandas rivales contribuyeron a un aumento del 42 % en las muertes reportadas de enero a noviembre, en comparación con el mismo período de 2024.

Además, a medida que la producción de cocaína continúa aumentando, el país se está convirtiendo en una plataforma de transbordo cada vez más estratégica, con las bandas extendiéndose por toda la región.

Eso, sumado a que grupos armados colombianos están expandiendo su presencia en el país, a tal punto de que Noboa ha denominado como terroristas a algunas disidencias de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Para 2026 el panorama no muestra una mejoría. El organismo internacional incluyó a Ecuador en su Lista de Seguimiento de Conflictos 2026, que identifica diez países y regiones donde se espera una escalada de conflictos, violencia política y crisis humanitarias el próximo año.

"El presidente se enfrenta a una ola de violencia que no da señales de ceder", afirma ACLED, que advierte que, "a menos que un grupo del crimen organizado logre establecer su hegemonía o que el Gobierno tome el control de las cárceles y establezca una presencia más permanente en las comunidades asoladas por los grupos criminales, es probable que la violencia siga aumentando" el próximo año.

Se señala también que acontecimientos políticos y de seguridad en Colombia y Perú influirán en la evolución de la crisis en Ecuador, así como decisiones del Gobierno de Estados Unidos.

ACLED alerta de que, ante el aumento de la presencia militar estadounidense en el Caribe, las organizaciones narcotraficantes podrían desviar sus actividades al Pacífico, donde EE.UU. no tiene una presencia militar significativa, "lo que aumenta aún más el flujo de drogas a través de Ecuador".