Presuntos integrantes de grupo criminal reparten juguetes bélicos a niños en México

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, Protección a la Ciudadanía y Prevención Social del municipio de Guadalupe, Nuevo León, los hechos se registraron en la colonia (vecindario) Escamilla, de ese municipio metropolitano.

La detención se registró tras encontrarse un vehículo que era buscado por su presunta participación en un par de ejecuciones.

Los agentes se percataron de la presencia de cuatro hombres que estaban entregando los juguetes a los menores de edad.

Al momento de ser descubiertos, los sujetos trataron de huir, pero fueron interceptados y les incautaron 144 dosis de hierba verde y seca con las características de la marihuana, un arma de fuego calibre 223, un arma de fuego calibre 9 milímetros (mm), 120 cartuchos calibre 223, 17 cartuchos 9 mm y ocho cajas de juguetes cada uno en su empaque y con la leyenda CDN.

Los hombres fueron identificados como Lander Alejandro, de 18 años, alias "Tocino", originario de Baja California; Erick "Flaco", de 27 años, y Bryan "Lucifer", de 25 años, ambos originarios de Veracruz, así como Francisco Israel "Cañangas o Isra", de 31 años, originario de Monterrey.

Los cuatro detenidos son señalados por su participación en dos ejecuciones y otro hecho violento en donde se registraron disparos, sin reporte de víctimas, ocurridos en diciembre.

El CDN o Cartel del Noreste es una organización criminal en México, considerada como una escisión de los Zetas y está relacionado con actividades ilícitas como homicidios, narcotráfico y extorsión.

No es la primera ocasión que presuntos miembros del crimen organizado realizan regalos a la población. En otras ocasiones, integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) han salido a las calles vestidos con pasamontañas y armas largas para repartir juguetes a menores de edad, en fechas como el 25 de diciembre, día de Navidad, y el 6 de enero, día de Reyes.

Las entregas de juguetes se realizan en zonas marginadas de los estados de Michoacán y Jalisco.