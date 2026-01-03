Autoridades de Túnez afirman haber abortado una "operación terrorista"

Según la cartera de Estado, los hechos se produjeron durante un operativo de seguridad preventivo, desplegado después de que las autoridades detectaran "movimientos sospechosos" en los últimos días, en una zona donde cada sábado se instala el "mercado ambulante semanal".

En el transcurso de la operación, un agente policial sufrió "lesiones graves", por lo que fue trasladado a un hospital cercano, mientras el resto de efectivos continúan en el lugar para "investigar" los posibles planes "terroristas", según la fuente.

Las autoridades no revelaron, hasta el momento, qué supuesta "operación terrorista" fue abortada ni el lugar del país en el que se pretendía llevar a cabo.

El pasado martes, el presidente Kais Said anunció la prórroga del estado de emergencia en todo el territorio nacional, hasta el 30 de enero, una medida en vigor desde la cadena de atentados yihadistas de 2015 en el país, desde cuando se ha ido prolongando ininterrumpidamente.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La declaración se hizo tras la explosión de un autobús de la Guardia Presidencial en el centro de la capital tunecina, que se saldó con 12 personas muertas y 16 heridas, entre civiles y agentes, el 24 de noviembre de 2015.

A su llegada al poder a finales de 2019, Said reconoció que esta medida era "anticonstitucional" y se comprometió a limitarla exclusivamente a la lucha contra el terrorismo, aunque hasta ahora la ha mantenido pese a que la amenaza ha remitido.