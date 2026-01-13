Detienen en Ciudad de México a seis integrantes de grupo criminal ‘Tren de Aragua’

A través de sus redes sociales, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó sobre el arresto de los presuntos delincuentes, entre quienes están Lesli Valeri ‘N’, “identificada como responsable del cobro derivado de la explotación sexual, la distribución de droga y el control de mujeres víctimas, además de fungir como enlace con un grupo delictivo local”, apuntó el funcionario.

También, abundó, fue detenido Bryan ‘N’, operador financiero de la organización, “encargado de facilitar inmuebles para el resguardo de víctimas y el alojamiento de integrantes del grupo criminal, quien contaba con una orden de aprehensión por trata de personas y delincuencia organizada”, aseveró.

En un comunicado aparte, la SSPC señaló que la detención fue resultado de una investigación sobre la organización delictiva transnacional, que está dedicada a la extorsión, privación ilegal de la libertad, homicidio, tráfico de drogas y armas, así como tráfico ilícito de migrantes y trata de personas.

Durante las pesquisas, los agentes de seguridad ubicaron domicilios de una mujer identificada como responsable del cobro derivado de la explotación sexual, distribución de droga y el control de mujeres víctimas, “además de fungir como enlace con un grupo delictivo local”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ante ello, los elementos de seguridad implementaron vigilancias fijas, móviles y discretas en los inmuebles ubicados en el barrio Valle Gómez, en la alcaldía Venustiano Carranza, en el centro-oriente de la capital mexicana, con lo que se recabaron datos de prueba suficientes para conseguir órdenes de aprehensión por parte de un juez.

“Mediante un despliegue operativo coordinado se catearon dos viviendas, donde se detuvo a Lesli “N” y a cuatro personas más, se aseguraron dosis de metanfetamina, marihuana, teléfonos celulares, un arma de fuego corta, dinero en efectivo, equipos de cómputo, así como una libreta con una relación de nombres vinculada con el cobro de piso a mujeres en diferentes zonas de la ciudad”, apuntó el boletín.

Al continuar con las investigaciones, en la alcaldía Iztapalapa, las autoridades cumplimentaron una orden de aprehensión contra Bryan ‘N’, considerado operador financiero de la organización trasnacional, además de facilitar y proporcionar viviendas para el resguardo y alojamiento de integrantes del grupo criminal y mujeres de nacionalidad extranjera.

Además, se cumplimentaron siete órdenes de aprehensión por reclusión relacionadas con el delito de trata de personas agravado y delincuencia organizada, cuatro de ellas en el Reclusorio Varonil Norte, una en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, ambos de la Ciudad de México, otra en el Centro Penitenciario Regional de San Pedro Cholula, Puebla y una más en Centro Federal de Reinserción Social No.4 Noroeste, Tepic, Nayarit.

En las acciones participaron elementos de la SSPC, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México y Guardia Nacional (GN), junto con las Secretarías de la Defensa Nacional (Defensa) y de Marina (Semar).

Desde febrero de 2025 y hasta el 12 de enero, el Gobierno de México, gracias a la ‘Operación Frontera Norte’ -acordada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para evitar los aranceles a México- ha detenido a 10.706 personas y se han confiscado 118,8 toneladas de droga, entre ellas 601 kilogramos de fentanilo.