SK Hynix invertirá 13.000 millones de dólares en planta de chips en Corea del Sur

La planta, denominada P&T7, se construirá en el clúster de semiconductores Cheongju Technopolis, en la provincia de Chungcheong del Norte, a unos 100 kilómetros al sur de Seúl. Las obras comenzarán en abril de 2026 y la finalización está prevista para finales de 2027.

Según la empresa, la decisión de ubicar la planta en Cheongju responde tanto a criterios de eficiencia operativa, como a la estrategia de consolidar la zona como núcleo clave para su producción de memorias avanzadas.

Al finalizar la nueva fábrica, el clúster de Cheongju abarcará procesos tanto de fabricación (front-end) como de ensamblaje y testeo (back-end) para productos flash NAND, DRAM y HBM (memorias de alto ancho de banda), claves para tecnologías de IA.

SK Hynix, un proveedor clave para la firma estadounidense Nvidia, explicó que la nueva instalación permitirá reforzar su capacidad para atender la creciente demanda global de memorias orientadas a IA, en un contexto de aceleración de la competencia internacional en este sector.

P&T es la fase en la que los chips fabricados en procesos previos se ensamblan en su forma final y se someten a pruebas para verificar su calidad y rendimiento antes de su comercialización.

El anuncio se produce un mes después de que Seúl anunciara un plan para invertir 700 billones de wones (unos 476.000 millones de dólares) hasta 2047 para afianzar el futuro del sector del diseño y la manufactura de semiconductores, entre financiación pública y privada, con el fin de crear el clúster de chips más grande del mundo, incluidos apoyos para SK Hynix.