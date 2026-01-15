Tecnología
15 de enero de 2026 - 16:05

Verizon ofrece 20 dólares a clientes afectados por falla de servicios el miércoles en EEUU

Washington, 15 ene (EFE).- Verizon, el mayor operador de telefonía móvil de EE.UU., anunció que dará un crédito de 20 dólares a los clientes afectados por el corte de servicios del miércoles que dejó sin servicio de datos y voz a muchos de ellos en distintos puntos del país.

Por EFE

Con esta medida la compañía asegura que intenta "compensar las molestias" y reconoce este jueves en un mensaje en X que no se cumplió "con el estándar de excelencia que ustedes esperan y que nosotros mismos nos exigimos".

Además, Verizon explica a los clientes que los 20 dólares de crédito se "podrán canjear fácilmente iniciando sesión en la aplicación My Verizon" y que "recibirán un mensaje de texto cuando el crédito esté disponible".

Respecto a los clientes empresariales, aclara que "serán contactados directamente para informarles sobre sus créditos".

Verizon añade en el mismo mensaje de X que "este crédito no pretende compensar lo sucedido. Ningún crédito podría hacerlo. Pero es una forma de reconocer su tiempo y demostrarles que esto nos importa".

La compañía cuenta con más de 146 millones de clientes y es la mayor operadora de telefonía móvil en el país por detrás de T-Mobile.