Ubisoft se hunde en bolsa con el anuncio de la anulación de 6 juegos y su reorganización

Las acciones de Ubisoft comenzaron la sesión a 5,26 euros, frente a los 6,628 del cierre del miércoles, y ese descenso ya superior al 20 % se fue agravando en los siguientes minutos.

Una hora después del inicio de las negociaciones, la empresa perdía más del 33 %, cuando sus títulos cotizaban a 4,43 euros, descenso que se mantuvo en la siguiente. En ese momento ya había cambiado de manos más del 2,25 % del capital.

Ubisoft ha sufrido violentos altibajos en bolsa en las últimas semanas y en los últimos meses.

El bajón de este jueves estuvo directamente motivado por un comunicado publicado el miércoles a última hora en el que anunciaba en particular la anulación de seis juegos de vídeo y el aplazamiento de otros siete.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Todo eso en un contexto de pérdidas operativas que ahora estima en unos 1.000 millones de euros para el ejercicio 2025-2026, peores que las anticipadas hasta ahora, con un flujo de caja negativo de entre 400 y 500 millones de euros.

En su comunicado del miércoles, Ubisoft, además, abandona las previsiones que había hecho para el próximo ejercicio 2026-2027 y dice que las actualizará en mayo.