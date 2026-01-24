México afirma que “negocia” con Estados Unidos, pero “nunca se subordina”

En un evento público en el estado fronterizo de Tamaulipas, Sheinbaum reiteró que “México siempre va a ser un país libre, independiente y soberano”.

“Y aquí en esta frontera es todavía más simbólico decirlo. La presidenta tiene claros sus principios”, señaló la mandataria mexicana.

“Nosotros negociamos, trabajamos con nuestros vecinos, pero nunca nos subordinamos”, sostuvo.

Las declaraciones de Sheinbaum ocurren luego de que Trump insistiera en una entrevista publicada este día por The New York Post en la posibilidad de atacar por tierra a los cárteles de la droga en “cualquier lugar”, incluido México.

También se producen tras la entrega la semana pasada de 37 presos mexicanos a Estados Unidos, así como la captura y traslado a ese país del narcotraficante y deportista exolímpico canadiense Ryan James Wedding.

La detención de Wedding en territorio mexicano ocurrió durante la visita del director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, quien acudió al país para reforzar la coordinación y el intercambio de información en materia de seguridad, en medio de las presiones de Washington para que México intensifique el combate al narcotráfico.

Wedding era considerado uno de los fugitivos más buscados por Estados Unidos, acusado de tráfico de drogas y con presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, según autoridades estadounidenses.

Por otro lado, México informó del traslado a Estados Unidos de 37 presos provenientes de distintos centros penitenciarios, considerados “una amenaza real para la seguridad” y requeridos por sus vínculos con organizaciones criminales.

Se trata de la tercera entrega de este tipo durante el gobierno de Sheinbaum, quien asumió el cargo en octubre de 2024, luego de dos traslados realizados en 2025, en un contexto de crecientes presiones de Trump, quien ha insistido en que México no hace lo suficiente para combatir a los cárteles.

Tras la intervención militar en Venezuela a inicios de enero, Trump ha reiterado constantemente su amenaza de ataques terrestres con organizaciones del crimen organizado en México, algo que fue rechazado de manera contundente por Sheinbaum en una llamada entre ambos líderes la semana pasada.