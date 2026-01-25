Merz cita a naciones del mar del Norte con el foco en la seguridad tras el pulso con Trump

A la tercera cumbre del mar del Norte en la ciudad portuaria de Hamburgo, están invitados los líderes y ministros de Energía de Bélgica, Dinamarca, Francia, el Reino Unido, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, y, por primera vez, de Islandia y de la OTAN, junto con la Comisión Europea (CE).

De momento, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, no prevén viajar a Alemania para la cumbre, pero está planeado que lo hagan sus ministros.

Merz dijo el jueves en Bruselas que "la seguridad del mar del Norte, nuestro éxito económico y la estrategia de los puertos" serán los temas que ocupen a los invitados a la reunión, en un contexto en el que hay que "aumentar la resiliencia de la Unión Europea" (UE), en particular de la "competitividad y la defensa".

"Debemos tener el foco en todas las zonas de la OTAN, incluido el norte", agregó, el canciller en el marco de la reunión extraordinaria de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE convocada por las amenazas de Trump de imponer aranceles a los ocho países europeos que enviaron temporalmente una treintena de militares a Groenlandia.

Trump retiró esas amenazas y renunció al uso de la fuerza para hacerse con el control de Groenlandia, isla ártica danesa que interesa al inquilino de la Casa Blanca por motivos de seguridad nacional, tras alcanzar en Davos un preacuerdo con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

"En el norte de Europa vivimos tiempos muy desafiantes en lo que respecta a la seguridad, el desafío más obvio es Rusia" pero ahora "se añade la dificultad de que no podemos contar con EE. UU., país que, de algún modo, ha empezado a comportarse como un rival", explicó a EFE Marcel Dirsus, experto del Instituto para Política de Seguridad de Kiel.

Por eso Merz enfatizaba antes de la cita en el norte de Alemania la necesidad de que los europeos hagan más para aumentar su capacidades militares, un mensaje que ha repetido desde que Trump volvió a mostrar su interés en controlar Groenlandia.

"Ahora todos dedicamos más dinero (a la defensa). Sabemos, desafortunadamente, que debemos hacerlo si queremos defendernos", según el canciller.

Merz, junto con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, que ahora debe negociar con Washington y la OTAN cómo asegurar Groenlandia para satisfacer a Trump, y su homólogo belga, Bart De Wever, dará una rueda de prensa tras la cumbre, en la que en paralelo se reúnen también los ministros de Energía de los países invitados.

Cuando se anunció la cita hace casi dos semanas el objetivo principal del Gobierno germano era intensificar la cooperación regional en la expansión de la energía eólica en el mar, la infraestructura energética del hidrógeno y lograr avances concretos en la ejecución de proyectos transfronterizos.

"La cumbre del mar del Norte tenía que ocuparse de asuntos como la energía eólica mar adentro, pero ahora tiene una connotación geopolítica", porque "el episodio de Groenlandia demuestra que hay una dependencia", explicó a EFE Rafael Loss, experto para asuntos de seguridad del laboratorio de ideas Consejo Europeo de Relaciones Exteriores.

"Los europeos dependen de Estados Unidos en materia de seguridad. Y ahora corre el riesgo de que crezca la dependencia en materia de energía, con las promesas de adquisiciones de gas natural licuado procedente de Estados Unidos", agregó.

Tras superar su dependencia del gas de Rusia, país del que Alemania llegó a adquirir más del 50 % del gas natural que usaba la economía, se estima que actualmente un cuarto de ese hidrocarburo que adquiere Berlín procede de Estados Unidos.